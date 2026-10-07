Từ phản ánh của người dân qua VNeTraffic, xử phạt lái xe 'vượt bất chấp'

Chiều nay 7/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ đối với ông Lý N.T. (SN 1970, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi điều khiển xe ô tô không đúng làn đường quy định.

Từ video do người dân phản ánh qua VNeTraffic, CSGT đã xác minh, làm rõ và xử lý người vi phạm.

Vụ việc do người dân phản ánh qua VNeTraffic sau khi ghi nhận hình ảnh người điều khiển xe ô tô du lịch BKS 78A-038.xx không đúng làn đường quy định, khi vượt xe ô tô tải ben trên cầu Dinh Ông bắc qua sông Ba, nối liền xã Phú Hòa 1 với xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk trong sáng 4/10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và hình ảnh, Đội CSGT đường bộ số 4, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô tô du lịch đã có hành vi vi phạm nêu trên là ông Lý N.T.

Theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, ông Lý N.T không chỉ bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng, mà còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe ô tô.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông thông minh do Cục CSGT - Bộ Công an phát triển và quản lý. VNeTraffic, có các tính năng hỗ trợ người sử dụng phản ánh vi phạm, tra cứu phạt nguội, quản lý giấy tờ - phương tiện và một số tiện ích khác. CSGT khuyến khích người dân sử dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn và minh bạch.