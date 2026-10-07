Khối thi đua số 1 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT), Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục HC-KT dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục HC-KT dự hội nghị. Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Chính trị Tổng cục HC-KT, Khối trưởng Khối thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Khối thi đua số 1 Tổng cục HC-KT gồm các đơn vị: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục HC-KT.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Nội dung, hình thức thi đua từng bước đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện biểu dương, chúc mừng kết quả các cơ quan trong Khối đạt được; đồng thời, yêu cầu năm 2027 Khối tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ lộ trình, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục HC-KT lần thứ nhất.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện chứng kiến bàn giao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 1 từ Cục Chính trị sang Cục Hậu cần- Kỹ thuật.

Các cơ quan cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đi trước một bước; nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nâng cao khả năng phát hiện, phân tích, xử lý vấn đề; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục những chủ trương, giải pháp đúng, trúng, hiệu quả trên các lĩnh vực được giao. Tiếp tục tham mưu với Tổng cục, đề xuất với Bộ Quốc phòng xây dựng cơ quan, đơn vị tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị, tư tưởng của bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân, người lao động. Đặc biệt quan tâm các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT; đưa thi đua thực sự trở thành động lực phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Tổng cục.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số 1 tiến hành bỏ phiếu đề nghị khen thưởng và bàn giao khối trưởng Khối thi đua số 1 năm 2027 từ Cục Chính trị sang Cục Hậu cần- Kỹ thuật.