Cù Lao Chàm xuất hiện 7 điểm nước chảy xiết do mưa lớn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp, qua kiểm tra thực tế trong ngày 7.10, trên địa bàn xã ghi nhận 7 điểm có dòng nước chảy mạnh, tập trung tại khu vực thôn Bãi Làng và thôn Bãi Hương.

Mưa lớn làm xuất hiện nhiều điểm có dòng nước chảy mạnh trên địa bàn Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp

Các vị trí này nằm trên tuyến di chuyển từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, khu vực hồ Bãi Bìm, vòng xoay tổ 4 (thôn Bãi Làng), khu vực đầu thôn Bãi Hương và khu vực Bãi Chồng. Mưa lớn kéo dài khiến dòng nước từ các khu vực cao đổ xuống nhanh, tạo những điểm chảy xiết cắt qua đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và phương tiện.

Lực lượng chức năng khảo sát, ghi nhận thực tế hiện trường các khu vực sạt lở

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận tình trạng sạt lở tại các khu vực trên. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh, xiết, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã đặt biển cấm, căng dây cảnh báo, đồng thời bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm người dân qua lại.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài, chính quyền xã Tân Hiệp tiếp tục theo dõi, rà soát các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, sẵn sàng phương án sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đặt biển cấm, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm người dân qua lại

Bản tin dự báo lúc 16h00 ngày 7.10.2026 của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, vùng biển TP. Đà Nẵng có mưa rào và dông, gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng tại Sơn Trà 0,25m (số liệu quan trắc lúc 13h00 ngày cùng ngày).

Cảnh báo đêm 8.10 và ngày 9.10, trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, hướng Đông Bắc; độ cao sóng 2,0-3,0m, hướng Đông Bắc. Vùng biển TP. Đà Nẵng có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, hướng Đông Bắc; độ cao sóng 1,5-2,5m, hướng Đông Bắc.

Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, địa phương tiếp tục theo dõi, rà soát các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, sẵn sàng phương án sơ tán đến nơi an toàn khi cần thiết

Theo dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.