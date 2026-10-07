Lấy nhu cầu và sự tự chủ của địa phương làm nền tảng cho phát triển bền vững

Trưởng Văn phòng Đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo. (Ảnh: NVCC)

Bên lề Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2026, Trưởng Văn phòng Đại diện tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam về vai trò chủ động của địa phương trong các chương trình phát triển.

Bà Hoàng Phương Thảo bày tỏ, trong nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và hướng dẫn từ các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN.

Từ thực tiễn hoạt động của ActionAid, bà Hoàng Phương Thảo đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao), nhất là trong công tác tuyển dụng, quản lý nhân sự và xây dựng năng lực cho đội ngũ cán bộ phát triển

Đại diện ActionAid đồng thời ghi nhận sự hướng dẫn, đồng hành của Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) trong quá trình đăng ký, phê duyệt và triển khai các hoạt động của tổ chức trong nhiều năm qua.

Dẫu thầm lặng và khó nhìn thấy trực tiếp qua từng chương trình, dự án, những hỗ trợ ấy lại góp phần bồi đắp nền tảng cho hoạt động lâu dài của tổ chức tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Sau cùng, mỗi chương trình phát triển muốn đi xa đều cần một đội ngũ đủ năng lực để biến nguồn lực và cơ chế thành những kết quả cụ thể.

Địa phương quyết định bài toán

Trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức PCPNN 2026, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng Văn phòng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển bền vững địa phương giai đoạn 2026-2030 với UBND xã Nâm Nung và UBND xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: ActionAid Vietnam)

Theo Trưởng Văn phòng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo, hiện nay, nguồn lực dành cho hoạt động phát triển luôn có giới hạn, trong khi nhu cầu của cộng đồng lại ngày càng đa dạng.

Từ thực trạng ấy, trọng tâm câu hỏi dần chuyển từ tổ chức PCPNN có thể triển khai dự án nào sang địa phương đang cần giải quyết vấn đề gì.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hải Phòng, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) cùng khoảng 300 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ của 12 tỉnh, thành phố và hơn 100 tổ chức PCPNN đang hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: Trung Anh)

Phương pháp trên đồng thời được thể hiện qua Thỏa thuận hợp tác giữa ActionAid với UBND xã Nâm Nung và UBND xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức PCPNN năm 2026.

Trong đó, các bên nhất trí phối hợp triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển tại Krông Nô và Lâm Hà trong giai đoạn 2026-2030.

Thí dụ, tại xã Nâm Nung, địa phương chủ động xác định giáo dục trẻ em, xóa mù chữ và phát triển cộng đồng là những vấn đề cần quan tâm.

Chính quyền xã đặt mục tiêu có ít nhất một trường đạt chuẩn quốc gia trong tổng số ba trường trên địa bàn.

Hay tại Tân Hà Lâm Hà, địa phương lựa chọn các vấn đề về sinh kế xanh và kinh tế tuần hoàn làm hướng ưu tiên.

Từ nhu cầu cụ thể đó, ActionAid xác định phần hỗ trợ phù hợp với nguồn lực và thế mạnh của tổ chức.

Qua hai trường hợp nêu trên, bà Hoàng Phương Thảo khẳng định, một chương trình phát triển muốn tạo ra thay đổi thực chất trước hết phải bắt đầu từ sự tự chủ của địa phương.

Tính đường dài cho phát triển

Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Chương trình, Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) tổ chức tọa đàm “Đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường” tại Hà Nội, ngày 24/9. (Nguồn: ActionAid Vietnam)

Theo Trưởng Văn phòng Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam Hoàng Phương Thảo, để đáp ứng những nhu cầu do địa phương xác định, tổ chức chủ động kết nối và huy động nhiều nguồn lực, từ khu vực công, khu vực tư nhân, các quỹ cho đến sự đóng góp của khoảng 9.000 nhà tài trợ cá nhân ở nước ngoài.

Với các nguồn lực tới từ doanh nghiệp, đại diện ActionAid tại Việt Nam khẳng định, tổ chức chú trọng lựa chọn những đối tác đáp ứng các tiêu chí về tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với người lao động và các chuẩn mực xã hội, môi trường.

Theo đại diện ActionAid, trọng tâm là triển khai sao cho mỗi nguồn lực được đặt vào đúng chỗ, phát huy đúng thế mạnh và bổ trợ cho nhau.

Từ góc nhìn đó, ActionAid đặt yêu cầu về tính bền vững ngay từ khâu thiết kế chương trình.

Thay vì chỉ là nơi tiếp nhận hỗ trợ, địa phương và cộng đồng cần giữ vai trò chủ động trong quá trình triển khai và có khả năng tiếp tục duy trì kết quả ngay cả khi dự án kết thúc.

Mặt khác, các hoạt động cũng cần phù hợp với điều kiện sống và khả năng tham gia của người dân, tránh biến sự hỗ trợ thành một gánh nặng mới, nhất là với phụ nữ.

Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam trao hỗ trợ tiền mặt cho 350 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại các xã Dang Kang, Cư Pui, Yang Mao và Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vào tháng 12/2025. (Nguồn: ActionAid Vietnam)

Cũng tương tự nguyên tắc đó, ngay cả trong cứu trợ khẩn cấp, ActionAid vẫn cố gắng tạo điều kiện để người dân địa phương lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu.

Đại diện ActionAid bày tỏ, hiện tổ chức tập trung vào những vấn đề còn nhiều khoảng trống cần được quan tâm, như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và thế hệ thanh niên trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia giáo dục, việc làm hoặc đào tạo (NEET).

Tựu trung, khi địa phương làm chủ bài toán, các nguồn lực được đặt đúng chỗ và sự đồng hành được tính cho cả chặng đường dài, hợp tác phát triển mới có thể tạo ra những thay đổi thực chất và bền vững.