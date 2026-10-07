Tuyến đường ven biển gần 24km ở Thanh Hóa sẵn sàng về đích

Phóng viên ghi nhận ngày 7/10, tuyến đường ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã cơ bản thành hình với mặt đường rộng, phẳng, các hạng mục cầu và đường dẫn hoàn thiện.

Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa dài 23,723km, điểm đầu tại xã Tân Tiến, kết nối với tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình; điểm cuối nối với tuyến ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư 1.919,34 tỷ đồng, do Sở Xây dựng Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa quản lý dự án.

Tuyến được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường và lề gia cố rộng 11m.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, phần xây lắp dự án đã hoàn thành, với giá trị khoảng 1.410 tỷ đồng.

Hiện các đơn vị đang hoàn thiện những hạng mục còn lại, đồng thời thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao. Dự án cũng đang được thẩm tra an toàn giao thông trước khi trình UBND tỉnh xem xét.

Ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng Phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết, phần xây lắp đã hoàn thành với giá trị khoảng 1.410 tỷ đồng. Dự án hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo ông Lực, sau khi hoàn tất thẩm tra an toàn giao thông, kết quả sẽ được gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét. Dự kiến trong tháng 11/2026, tuyến đường sẽ được bàn giao, đưa vào khai thác.

Nhiều đoạn tuyến đã kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu, tạo thành trục đường mới chạy qua các địa bàn ven biển Thanh Hóa.

Tại khu vực tiếp giáp tỉnh Ninh Bình, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như cọc tiêu, sơn phản quang, kẻ vạch đường. Một số vị trí tiếp tục được bổ sung biển báo và các thiết bị bảo đảm an toàn trước khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Trên toàn tuyến có 4 cầu, trong đó 3 cầu lớn vượt sông Lèn, sông Lạch Trường, kênh De và một cầu trung vượt kênh Hói Đào.

Nổi bật trong số này là cầu Lạch Trường, thuộc gói thầu xây lắp số 6, dài 1.321m với 30 nhịp. Đây là cầu vượt cạn, vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa do địa phương xây dựng.

Cầu gồm một liên dầm hộp 3 nhịp liên tục và 27 nhịp dẫn Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nối tuyến đường qua khu vực sông Lạch Trường.

Ngoài các công trình cầu, tuyến đường có 8 nút giao với đường tỉnh, đường vào khu công nghiệp và đường liên xã. Các nút giao được thiết kế giao bằng, có làn chờ rẽ rộng 2,5m, cùng hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ nối liên tục với tuyến ven biển qua Ninh Bình ở phía bắc và đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn ở phía nam, góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển của khu vực, tạo thêm điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển, đồng thời hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai và bảo đảm quốc phòng - an ninh.