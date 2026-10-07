Đẩy mạnh cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'
Sáng 7/10, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội đã triển khai Cuộc vận động năm 2026 tại UBND phường Yên Hòa. Trọng tâm là đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, gắn với chuyển đổi số, phát triển thương mại hiện đại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-manh-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-421217.htm