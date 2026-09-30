Đưa đổi mới sáng tạo thành động lực của toàn xã hội

Đổi mới sáng tạo là động lực của toàn xã hội

Thông điệp được ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đưa ra tại họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ, ngày 30/9, khi thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Theo Bộ KH&CN, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia được tổ chức vào ngày 1/10 hằng năm theo Nghị định 268/2025. Sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển từ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách sang triển khai trong thực tiễn, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ngày hội cũng là dịp kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Cục trưởng Nguyễn Mai Dương cho biết Ngày hội năm nay mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, với chuỗi hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Lễ hưởng ứng được tổ chức sáng 4/10, trong khi các diễn đàn và triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến 5/10.

“Đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ”, ông Nguyễn Mai Dương nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương cung cấp thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. (Ảnh: MST)

Theo ông, mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo; doanh nghiệp cần coi đổi mới sáng tạo là điều kiện cho phát triển, còn cán bộ cần hình thành tư duy kiến tạo. Các bộ, ngành, địa phương cũng được định hướng trở thành những trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

Từ cách tiếp cận này, Ngày hội hướng tới xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo, đồng thời lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Công nghệ gắn với thị trường và thực tiễn

Một trong những hoạt động trọng tâm là Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nội dung khoa học, công nghệ tập trung vào các công nghệ chiến lược, với sự tham gia của các doanh nghiệp đang nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, diễn đàn tập trung trao đổi về các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp và kinh nghiệm đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nội dung chuyển đổi số tập trung vào khung kiến trúc Chính phủ số và dịch vụ công trực tuyến.

Không gian triển lãm cũng được mở rộng để kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc gia dự kiến có khoảng 200 gian hàng, gồm 104 gian trong nhà và 96 gian ngoài trời, với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính.

Bên cạnh đó là các diễn đàn chuyên sâu về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và hợp tác với các nước Tiểu vùng sông Mekong.

Tại lễ hưởng ứng, Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), qua đó cung cấp thêm cơ sở để các tỉnh, thành phố nhận diện điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực đổi mới sáng tạo và xây dựng giải pháp phù hợp.

Các sáng kiến có tính ứng dụng trong thực tiễn cùng những tác phẩm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng sẽ được tôn vinh tại Ngày hội.