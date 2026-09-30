Mở rộng hệ sinh thái AI từ hợp tác quốc tế

Ký kết biên bản ghi nhớ. (Ảnh: SIHUB)

Plug and Play là nền tảng đổi mới sáng tạo toàn cầu được thành lập năm 2006 và có trụ sở tại Silicon Valley, Hoa Kỳ. Tổ chức này kết nối startup với các tập đoàn, nhà đầu tư, trường đại học và cơ quan chính phủ. Đồng thời, vận hành các chương trình đổi mới sáng tạo doanh nghiệp, tăng tốc khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Theo thông tin do Plug and Play công bố, mạng lưới của tổ chức hiện bao gồm hơn 100.000 startup, hơn 550 đối tác doanh nghiệp và hiện diện tại hơn 60 địa điểm trên toàn cầu.

Với hợp tác nền tảng này, kỳ vọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng khả năng tiếp cận các mạng lưới chuyên gia, công nghệ, startup, tập đoàn và nhà đầu tư quốc tế, tạo thêm kênh để doanh nghiệp và startup Việt Nam tiếp cận các chương trình, đối tác và thị trường toàn cầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: SIHUB)

Theo Biên bản ghi nhớ, AI COE được định hướng phát triển trên nền tảng liên kết nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp và đưa các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác tập trung vào 3 trụ cột chính: Trung tâm năng lực (Capability Center) là nơi tập trung xây dựng chiến lược, khung năng lực và lộ trình hoạt động của AI COE; triển khai các chương trình đào tạo về AI và đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý nhà nước và nhân sự doanh nghiệp…

Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp (Acceleration Track), hướng tới tổ chức các chương trình tăng tốc startup AI theo từng nhóm, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của thành phố. Startup sẽ có cơ hội tham gia quá trình tuyển chọn, đào tạo, cố vấn, Demo Day và kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Chương trình Venture Client và Thử nghiệm giải pháp, tập trung xác định các bài toán cụ thể từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh; tìm kiếm các startup và công nghệ phù hợp để thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế, từ đó đánh giá khả năng hoàn thiện, nhân rộng và thương mại hóa giải pháp.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: SIHUB)

Bên cạnh 3 trụ cột trên, các bên dự kiến tổ chức các hoạt động phát triển hệ sinh thái như hội thảo chuyên đề, tọa đàm, triển lãm, kết nối nhà đầu tư và mạng lưới chuyên gia quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để startup và chuyên gia Việt Nam tiếp cận mạng lưới và các sự kiện quốc tế của Plug and Play.