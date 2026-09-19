Những nữ trưởng thôn hết lòng vì dân

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Tây Khánh Sơn có 3 phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Raglai được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Sự tín nhiệm ấy đến từ việc các chị luôn gần gũi, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Những việc làm của các chị đang tạo nên dấu ấn đẹp ở cơ sở.

Được người dân thôn Ha Nít tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, chị Mấu Thị Kim Phượng cho biết: "Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với tôi. Thôn Ha Nít được thành lập trên cơ sở sáp nhập 50% số hộ của thôn Du Oai (cũ) vào thôn Ha Nít (cũ). Hiện nay, trong số 314 hộ dân của thôn, có 65% hộ là đồng bào DTTS, 31 hộ nghèo và nhiều hộ cận nghèo. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân trong thôn. Đặc biệt, tôi sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để các hộ dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Lãnh đạo UBND xã Tây Khánh Sơn trao quyết định cho các trưởng thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: H.QUÝ

Tại thôn A Pa, chị Cao Thị Quỳnh được người dân tín nhiệm bởi sự nhiệt tình trong mọi việc. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, chị Quỳnh đã trực tiếp tuyên truyền, vận động 75 hộ tham gia các mô hình phát triển sinh kế; tích cực rà soát, vận động và hướng dẫn hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để thoát nghèo. Ngoài ra, chị Quỳnh còn tích cực vận động người dân trong thôn hiến đất để Nhà nước bê tông hóa đường giao thông nông thôn; vận động người dân hiến đất mở đường lên khu sản xuất... Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, chị Quỳnh đề xuất cấp trên thực hiện mô hình "Thắp sáng đường quê" ở các trục đường trong thôn. Được Nhà nước quan tâm đầu tư, đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông trong thôn đã được lắp đèn chiếu sáng.

Bà CAO THỊ HẰNG - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn: Các nữ trưởng thôn người DTTS gồm: Mấu Thị Kim Phượng, Cao Thị Quỳnh, Cao Thị Mỹ đều gương mẫu, tâm huyết, năng nổ trong công việc, là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền với Nhân dân, có nhiều đóng góp đối với sự phát triển KT-XH tại địa phương, được người dân tin tưởng, quý mến. Địa phương mong muốn các trưởng thôn nói chung, các nữ trưởng thôn là người DTTS trên địa bàn nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, bám sát công việc được phân công, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Chị Cao Thị Mỹ được người dân thôn Tà Giang tin yêu. Trước khi được bầu làm trưởng thôn, chị là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, thường xuyên phối hợp với Chi bộ và các đoàn thể đến từng khu dân cư, gặp gỡ, trao đổi với các hộ dân để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, những khó khăn, vướng mắc và tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đối với những vấn đề phát sinh tại cơ sở, chị luôn chủ động phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững sự ổn định và đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Vừa qua, UBND xã Tây Khánh Sơn công bố kết quả bầu cử và trao quyết định công nhận trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, có 1.938/2.001 cử tri đại diện hộ gia đình ở 6 thôn trên địa bàn xã tham gia bầu cử, đạt 96,85%. Kết quả, có 6/6 ứng cử viên trưởng thôn được giới thiệu đều trúng cử, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm rất cao. Trong đó, có các nữ trưởng thôn người DTTS gồm: Mấu Thị Kim Phượng (sinh năm 1997) - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ha Nít; Cao Thị Quỳnh (sinh năm 1995) - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn A Pa; Cao Thị Mỹ (sinh năm 1998) - Trưởng thôn Tà Giang.

Điểm chung ở các nữ trưởng thôn người DTTS tại xã Tây Khánh Sơn là sự năng động, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Với các chị, trưởng thôn phải gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương cũng như trong phát triển kinh tế gia đình; đồng thời làm những việc có lợi cho người dân để tạo sự tin tưởng và đồng thuận. Gần gũi và lắng nghe người dân, các trưởng thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các chương trình phát triển KT-XH, giảm nghèo, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan, giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, chung sức xây dựng đời sống mới...