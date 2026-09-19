Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ xã Phú Thuận: Phát huy nhân tố tích cực, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Đảng ủy xã Phú Thuận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài chính Đảng đối với Chi bộ Trường Mầm non Đại Thắng. Ảnh: P.T

Đánh giá đúng ưu điểm

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa 2025 - 2030 và hằng năm của Đảng ủy xã Phú Thuận chú trọng các nội dung gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên; quản lý tài chính Đảng; kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thuận tiến hành kiểm tra 6 tổ chức Đảng, 8 đảng viên và giám sát chuyên đề 7 tổ chức Đảng, 12 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã kiểm tra 20 tổ chức Đảng, giám sát 8 tổ chức Đảng, 8 đảng viên.

Cùng với kiểm tra, giám sát chuyên đề, công tác giám sát thường xuyên được tăng cường, trọng tâm là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy…

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Thuận đánh giá, qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm để tiếp tục phát huy và mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Các tổ chức Đảng nghiêm túc tiếp thu kết luận, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Từ đó, nền nếp sinh hoạt chi bộ, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương và tinh thần tự phê bình, phê bình của đảng viên từng bước được nâng lên.

Bà Nguyễn Thị Thuận, Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Phú Thuận cho biết, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy chi bộ quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy trình và đi vào thực chất, nhất là tiến hành nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành chủ trương, quy định của Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát giúp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm để kịp thời phát huy mặt tích cực, chấn chỉnh, nhắc nhở đối với những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Bên cạnh đó cũng cho thấy được chất lượng lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

“Song song với công tác kiểm tra, giám sát, chi bộ thực hiện mô hình “Theo dõi sau kiểm tra, giám sát - Không để kết luận nằm trên giấy”. Thông qua mô hình này, tổ chức Đảng hướng dẫn, đồng hành đảng viên trong quá trình khắc phục hạn chế, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đối với việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, bà Thuận chia sẻ.

Tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Tại Kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 11/12/2025 của Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy xã Phú Thuận đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện hằng năm và hoàn thành tốt chương trình toàn khóa. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại Đảng bộ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Thuận tổ chức đánh giá công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2025, triển khai phương hướng năm 2026. Ảnh: P.T

Các cấp ủy không “khoán trắng” và tạo điều kiện thuận lợi để ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách mà không chủ động kiểm tra, giám sát.

Theo ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Bí thư Đảng bộ xã Phú Thuận, với quan điểm chỉ đạo: công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành cùng lúc và trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xã Phú Thuận chú trọng nắm tình hình cơ sở, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, những lĩnh vực có nguy cơ phát sinh sai phạm để chấn chỉnh, phòng ngừa.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã được chỉ đạo từng bước đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chỉnh lý, số hóa hồ sơ, hướng tới phương thức “giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Đảng ủy xã định hướng tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, xây dựng nông thôn mới gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, thúc đẩy kinh tế xanh và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

Phú Thuận hướng đến năm 2030 tăng tổng thu ngân sách bình quân hằng năm trên 10%; tốc độ tăng trưởng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/người/năm, góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố theo Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 10/2/2026 của Thành ủy. Công tác kiểm tra Đảng phục vụ hoàn thành mục tiêu này của Đảng bộ xã.

“Đảng bộ xã Phú Thuận xác định kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức quan trọng để thực hiện chức năng lãnh đạo của Đảng. Khi phát hiện vi phạm thì phải làm rõ, xử lý nghiêm; đồng thời, phải bảo vệ cái đúng, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không để tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trở thành lực cản trong thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy phải thực sự gương mẫu, công tâm, khách quan, là trung tâm của đoàn kết, trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả và tính nghiêm minh trong công tác kiểm tra, giám sát”, ông Vĩnh nói.