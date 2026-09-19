Việt Nam chủ động đóng góp, đồng hành với Liên hợp quốc

Những dấu ấn quan trọng

Ngày 20-9-1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên LHQ. Trong gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ không ngừng được củng cố và phát triển. LHQ đã đồng hành với Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh đến chủ động hội nhập quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng thông tin, trong những năm gần đây, Việt Nam không chỉ tham gia mà đã chủ động đề xuất nhiều sáng kiến và có những đóng góp thiết thực vào các nỗ lực chung, đảm nhận nhiều trọng trách tại các cơ quan, diễn đàn quan trọng của LHQ và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Gần đây nhất, Việt Nam đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền 2026-2028; thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) 2023-2027; thành viên Ủy ban Pháp lý và kỹ thuật của Cơ quan quyền lực đáy đại dương (LTC) 2023-2027; Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 năm 2026; lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước LHQ về Luật Biển (SPLOS 35)…

Một trong những dấu ấn đặc biệt quan trọng của Việt Nam tại LHQ là sự tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, Nam Sudan hướng dẫn người dân làm nông nghiệp. Ảnh: NGHĨA NGUYỄN

Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), từ tháng 5-2014 đến nay, Việt Nam đã triển khai gần 1.400 lượt sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei, Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi, Trụ sở LHQ và Văn phòng liên lạc của LHQ tại Vương quốc Bỉ.

Mới đây, Thiếu tá Đỗ Huyền Trang, Trợ lý Phòng Huấn luyện (Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) đã trúng tuyển vị trí chuyên gia làm việc tại Văn phòng Điều phối đặc biệt về tăng cường ứng phó của LHQ đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục (OSCSEA) tại New York (Hoa Kỳ).

Một dấu ấn đặc biệt nữa, trong tháng 10-2025, Việt Nam đã đăng cai Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng, với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ António Guterres và lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế.

Ngày 4-9-2026, Đại hội đồng LHQ khóa 80 đã thông qua nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, với sự đồng bảo trợ của 103 quốc gia thuộc nhiều khu vực và trình độ phát triển khác nhau.

Đồng hành trong giai đoạn phát triển mới

Theo báo cáo kết quả thường niên năm 2025 của LHQ tại Việt Nam, LHQ đang tiếp tục phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm về phát triển con người bao trùm, cải cách quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Mới đây, ngày 1-9, tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (ở Kyrgyzstan), trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Tổng Thư ký LHQ António Guterres cũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn là đối tác tiên phong, là động lực thúc đẩy hợp tác đa phương trong hệ thống LHQ, nhất là những đóng góp thực chất trong hoạt động gìn giữ hòa bình và tiến trình chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tổng Thư ký LHQ khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan LHQ tại Việt Nam tăng cường hỗ trợ Việt Nam về chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cũng như tích cực hỗ trợ tăng tỷ lệ người Việt Nam làm việc ở LHQ.

Ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của LHQ trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang nêu rõ, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với LHQ đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn tất Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - LHQ giai đoạn 2027-2031. Khung chiến lược mới sẽ bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các ưu tiên, định hướng của Việt Nam về phát triển trong giai đoạn mới. Việt Nam và LHQ cũng đang hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - LHQ (1977-2027).

Trong bối cảnh đó, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, cho biết, chuyến thăm trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng nhau hành động để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn. Điều đó cũng một lần nữa tạo nên hình ảnh đất nước Việt Nam độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình; tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới, rộng mở với thế giới và sẵn sàng đồng hành, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

* Việt Nam hiện xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên cho LHQ, đóng góp hàng triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của các cơ quan LHQ. * Hiện có 15 cơ quan của LHQ có đại diện thường trú tại Việt Nam, trong đó có: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO); Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); Tổ chức Di cư quốc tế (IMO); Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO); Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF); Văn phòng LHQ về Chống ma túy và tội phạm (UNODC); Tổ chức Y tế thế giới (WHO)…