Tổ chức 'Trung thu nhân ái' cho 300 học sinh xã Quài Tở

Ban tổ chức trao quà cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học.

Chương trình được tổ chức tại các phân hiệu mầm non, tiểu học và THCS Tỏa Tình, Tênh Phông. Trong số 300 học sinh được nhận quà có 100 học sinh mầm non, 150 học sinh tiểu học và 50 học sinh THCS. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ mầm non tại hai phân hiệu Tỏa Tình và Tênh Phông.

Ban tổ chức trao quà cho học sinh THCS.

Mỗi suất quà dành cho học sinh mầm non trị giá 303 nghìn đồng; học sinh tiểu học 584 nghìn đồng; học sinh THCS 835 nghìn đồng. Kinh phí tổ chức Trung thu cho trẻ tại hai phân hiệu mầm non trị giá hơn 24 triệu đồng; một số phần quà khác trị giá hơn 18 triệu đồng được dành tặng các phân hiệu mầm non, tiểu học, THCS Tỏa Tình. Tổng giá trị chương trình trên 171 triệu đồng, do Câu lạc bộ Giọt hồng trao ước mơ - Hà Nội hỗ trợ.

Chương trình tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ mầm non.

Chương trình nhằm chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện để các em được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.