Thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 07, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Kế hoạch số 09-KH/TW ngày 15/9/2026 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất, gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thống nhất trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo

﻿Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu mới đối với việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Trọng tâm không dừng ở nâng cao nhận thức, mà hướng tới hình thành những chuẩn mực cụ thể, phương pháp làm việc khoa học, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm được thể hiện trong từng công việc, từng vị trí công tác.

Kế hoạch số 09-KH/TW được Ban Bí thư ban hành ngày 15/9/2026 nhằm cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Yêu cầu đặt ra là tạo chuyển biến thực chất trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn nội dung này với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Để đạt mục tiêu đó, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; đồng thời phải xác định rõ cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm, nguồn lực và thời hạn hoàn thành. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, phô trương, dàn trải.

Những yêu cầu này cho thấy việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW được đặt trong một quy trình chặt chẽ, từ xác định nhiệm vụ đến phân công trách nhiệm, bố trí nguồn lực, kiểm tra tiến độ và đánh giá kết quả. Trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy và người đứng đầu. Kế hoạch quy định bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách; các cơ quan trong hệ thống chính trị phải triển khai nghiêm túc Chỉ thị và Kế hoạch đến cấp cơ sở, chi bộ.

Cùng với phân công trách nhiệm là yêu cầu về tiến độ. Nhiều nhiệm vụ được xác định rõ thời hạn hoàn thành trong năm 2026, 2027, hoặc thực hiện thường xuyên, định kỳ hằng năm. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương có trách nhiệm chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết 5 năm vào quý II/2031 và tổng kết 10 năm vào quý II/2036.

Như vậy, Kế hoạch đã xác lập một phương thức tổ chức thực hiện theo hướng thống nhất về mục tiêu, đồng bộ về nhiệm vụ và rõ về trách nhiệm. Việc học tập, thực hành được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với hiệu quả thực thi nhiệm vụ, chất lượng phục vụ và những vấn đề thực tiễn cần giải quyết tại từng cấp, từng ngành.

Đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội

Du khách chiêm ngưỡng nhiều hiện vật, tài liệu quý được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Kế hoạch số 09-KH/TW nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước tiên là đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nếp sống văn hóa của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kế hoạch nhấn mạnh việc khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; đồng thời đặt yêu cầu thực hiện quan điểm “dân là gốc”, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân và doanh nghiệp.

Từ yêu cầu đó, việc học tập và thực hành được đặt trong quan hệ trực tiếp với cách cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ và ứng xử với Nhân dân. Kế hoạch nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cách mạng, văn hoá ứng xử liêm chính, chuyên nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, rào cản hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

Một nội dung có liên quan trực tiếp đối với công tác cán bộ là thực hiện nghiêm ba nhóm tiêu chí nêu gương: bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ Nhân dân. Trước hết, yêu cầu này được đặt ra đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và người đứng đầu. Kế hoạch yêu cầu công khai cam kết cá nhân, đồng thời lấy sản phẩm thực tế, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo bắt buộc trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với xây dựng chuẩn mực và nêu gương, Kế hoạch yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục theo từng đối tượng, vùng miền, chú trọng thế hệ trẻ, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo và kiều bào. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng công nghệ số hiện đại được xác định là phương tiện để xây dựng học liệu số chuẩn mực về chính trị, bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ năm tập trung vào kiểm tra, giám sát tiến độ xử lý công việc, sản phẩm đầu ra và hiệu quả giải quyết các điểm nghẽn; công khai kết quả thực hiện; siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Kế hoạch đồng thời yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thực hiện hình thức, báo cáo chưa phản ánh đầy đủ tình hình, kết quả và tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình không cần thiết.

Có thể thấy, 5 nhiệm vụ trọng tâm được sắp xếp theo một mạch thống nhất: từ đưa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào đời sống; xây dựng chuẩn mực và văn hóa công vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương; đổi mới tuyên truyền, giáo dục; đến kiểm tra, giám sát và đo lường kết quả. Trong đó, sản phẩm công việc, hiệu quả thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân được đặt ở vị trí quan trọng trong đánh giá việc thực hành.