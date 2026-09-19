Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Đối thoại tập trung trao đổi về các giải pháp nhằm chuyển các cam kết của Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) thành các cơ chế, thể chế và hành động cụ thể ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đối thoại gồm ba phiên thảo luận với các nội dung: Bảo đảm sự phù hợp giữa Hiệp định BBNJ và pháp luật, thể chế quốc gia; triển khai hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Hiệp định BBNJ; các cơ chế, thể chế và khuôn khổ hỗ trợ để thực hiện hiệu quả Hiệp định BBNJ.

Phát biểu khai mạc Đối thoại Biển, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, Hiệp định BBNJ đã góp phần tạo ra khuôn khổ toàn diện để bảo vệ đa dạng sinh học biển tại các vùng biển quốc tế; nhấn mạnh rằng, việc thực thi hiệu quả Hiệp định cần bắt đầu từ cấp độ quốc gia, dựa trên nền tảng hợp tác quốc tế và khoa học-công nghệ.

Bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam, đánh giá cao chủ đề mang tính thời sự của Đối thoại, đồng thời cho biết Australia cam kết hỗ trợ các nước trong khu vực chuẩn bị thực thi Hiệp định BBNJ, chia sẻ các hiểu biết về khu vực bảo tồn biển, đánh giá tác động môi trường và quản trị biển.