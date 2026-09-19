Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai tổ chức Đại hội hội viên và Đêm hội Trung thu

Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai Lee Wei Chun phát biểu tại sự kiện tối 18-9. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Lee Wei Chun, Hội trưởng HHTM Đài Loan tại Đồng Nai đánh giá cao sự đồng hành của các thành viên HHTM Đài Loan tại Đồng Nai trong thời gian qua. Đặc biệt là các chương trình hoạt động từ thiện, HHTM Đài Loan tại Đồng Nai đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các hội viên.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai nhận bảng tượng trưng 50 xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngọc Liên

Qua đó, HHTM đã thực hiện các chương trình thiện nguyện như: tặng quỹ từ thiện cho các tổ chức, cơ sở bảo trợ… Đặc biệt, nhằm tiếp bước trẻ em đến trường, dịp này HHTM Đài Loan tại Đồng Nai đã tặng 50 xe đạp cho trẻ em khó khăn vùng biên giới.

HHTM Đài Loan tại Đồng Nai hiện có gần 400 thành viên là các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Đài Loan cũng là một trong 3 quốc gia, vùng lãnh thổ đứng đầu về đầu tư vào Đồng Nai với 309 dự án, tổng vốn đầu tư gần 6,4 tỷ USD.