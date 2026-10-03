Đồng Tháp: Chủ động phòng ngừa, kéo giảm nguy cơ cháy, nổ

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường Mỹ Tho.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HUY LỰC LƯỢNG TẠI CHỖ

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, trong đó 25 vụ liên quan đến sự cố điện, 2 vụ do nguyên nhân khác và 1 vụ đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân. Các vụ cháy làm 2 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4,7 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 89,3%, trong đó có 9 vụ cháy nhà dân, 3 vụ cháy phương tiện giao thông, 7 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất kinh doanh và 1 vụ cháy chợ. Qua công tác xác minh, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có nhiều vụ cháy do điện bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người dân, cơ sở trong việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện sau công tơ không đảm bảo an toàn.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại nhà dân.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá, tình hình cháy, nổ do sự cố điện trên địa bàn tỉnh hiện ở mức cao, diễn biến phức tạp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Hạ tầng lưới điện ở một số nơi xuống cấp; người dân câu mắc điện tùy tiện, sử dụng thiết bị gây quá tải; mua sắm vật tư điện kém chất lượng; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Cốt lõi vẫn là sự chủ quan, thiếu kiến thức an toàn điện của một bộ phận người dân, cơ sở.

Xác định tuyên truyền là giải pháp căn cơ để nâng cao ý thức, kiến thức an toàn PCCC trong Nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức. Toàn tỉnh đã tổ chức 255 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 31.000 người tham gia, cùng 349 cuộc tuyên truyền lưu động, phát hơn 18.000 tờ rơi và 12 mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin an toàn PCCC.

“Các đơn vị phải thống nhất tư duy quản lý, siết chặt kỷ cương, đổi mới cơ chế phối hợp liên ngành, chủ động loại trừ nguy cơ mất an toàn điện ngay từ đầu, chuyển mạnh từ trạng thái "thụ động chữa cháy" sang "chủ động phòng ngừa"; nếu không, hiểm họa hỏa hoạn do sử dụng điện không an toàn sẽ luôn đe dọa từng nhà, từng cơ sở kinh doanh” - Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên

Song hành cùng lực lượng Công an, Công ty Điện lực tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến 19.268 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh về nguy cơ cháy, nổ do điện và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình; phát hơn 97.700 tờ rơi tuyên truyền an toàn PCCC trong sử dụng điện; đa dạng hóa hình thức truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, sinh hoạt khu dân cư được hơn 2.700 lượt; phát hành 2.264 cẩm nang, sổ tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và treo 88 băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc xây dựng, củng cố lực lượng và mô hình tại chỗ cũng được chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 2.036 "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", 754 "Điểm chữa cháy công cộng" và 19 "Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện", góp phần hình thành mạng lưới ứng phó nhanh ngay tại cơ sở khi có sự cố xảy ra.

Công ty Điện lực tỉnh duy trì công tác quản lý, vận hành và cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác kiểm tra, quản lý hệ thống lưới điện và thiết bị điện được quan tâm thực hiện, góp phần phát hiện, xử lý một số nguy cơ mất an toàn về điện.

Khi xảy ra sự cố, lực lượng điện lực có trách nhiệm phối hợp ngắt điện, cô lập nguồn điện, khắc phục sự cố, góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan và bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng tham gia chữa cháy. Việc thống kê, theo dõi sự cố và phân tích nguyên nhân các vụ cháy có liên quan đến điện cũng là cơ sở để ngành điện rà soát các vị trí, khu vực, thiết bị tiềm ẩn nguy cơ, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời.

Song song với các giải pháp trên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm cũng được tăng cường. Từ ngày 15-12-2025 đến nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.580 lượt cơ sở, kiên quyết kiến nghị khắc phục 100% các tồn tại, vi phạm về an toàn điện. Đối với các cơ sở, hộ gia đình vi phạm nghiêm trọng, cố tình không khắc phục, sẽ áp dụng cơ chế phối hợp ngừng cấp điện theo quy định của Luật Điện lực và Luật PCCC và CNCH.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC PCCC

Cùng với các giải pháp truyền thống, việc ứng dụng công nghệ vào tiếp nhận, truyền dẫn và xử lý thông tin báo cháy được xem là bước chuyển quan trọng, giúp công tác quản lý chuyển từ phương thức thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu và kết nối số. Khi thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở được kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu PCCC, CNCH, thông tin về sự cố sẽ được truyền nhanh hơn đến lực lượng chức năng, hỗ trợ nắm bắt tình hình và tổ chức xử lý kịp thời.

Kiểm tra cơ sở sản xuất về đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 19.179 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quản lý 4.859 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 14.320 cơ sở. Đến nay, đã có 18.924 cơ sở thực hiện khai báo. Về đăng ký lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, tính đến tháng 8-2026, toàn tỉnh có 6.999 cơ sở đăng ký, đạt 36,49%; trong đó 365 cơ sở đã hoàn thành lắp đặt và 177 cơ sở đã ký hợp đồng, đang chờ triển khai.

Đáng chú ý, hệ thống truyền tin báo cháy đi đôi với quá trình xây dựng, khai thác Cơ sở dữ liệu PCCC, CNCH. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kết nối đồng bộ, lực lượng chức năng sẽ có thêm công cụ để quản lý cơ sở, theo dõi nguy cơ và chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố. Việc ứng dụng công nghệ vào công tác PCCC sẽ từng bước thay đổi phương thức quản lý, từ bị động xử lý khi sự cố xảy ra sang chủ động phòng ngừa trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống. Mục tiêu quan trọng nhất của việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy là nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý cháy, nổ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định khi một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, hiệu quả của hệ thống truyền tin báo cháy; chi phí đầu tư, lắp đặt và duy trì hệ thống cũng là bài toán đối với các cơ sở, hộ kinh doanh cá thể quy mô nhỏ.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình đăng ký, lắp đặt thiết bị. Công an cấp xã được yêu cầu tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc số lượng cơ sở thuộc diện quản lý, tiến độ khai báo, đăng ký để theo dõi, quản lý sát sao hơn tình hình PCCC ngay từ cơ sở, góp phần kéo giảm nguy cơ, số vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.