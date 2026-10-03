Người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, công an vào cuộc

Ngày 3/10, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết đang xác minh nguyên nhân và những người liên quan đến vụ một người đàn ông bị nhóm người hành hung trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Vụ việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội chiều 2/10.

Theo hình ảnh trong clip, một nhóm người vây quanh và liên tục đánh một người đàn ông tại khu vực trước cổng bệnh viện, trên đường Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên. Bị tấn công, người đàn ông chủ yếu tìm cách né tránh và dùng tay chống đỡ.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra tại khu vực đông người qua lại, ngay trước cổng bệnh viện. Nhóm người vẫn tiếp tục tấn công cho đến khi có thêm người dân xuất hiện can ngăn.

Theo VTC News, đại diện Công an phường Kim Liên cho biết, cơ quan chức năng đang chờ người bị hại đến trình báo để có căn cứ xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và danh tính những người liên quan chưa được xác định.