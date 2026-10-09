Nhớ mùa hoa dã quỳ

Hoa dã qùy vàng phố núi↵ ↵

Những cơn mưa cuối mùa bay nhẹ, xen lẫn trong màn sương trắng nhỏ long lanh đón ánh mặt trời mỗi sáng. Phố núi lại một mùa khô nữa đến, tiết trời như cô gái 17 đỏng đảnh, ngày nắng nóng nhưng tối về lại se lạnh. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để dã qùy vàng khoe sắc, mời gọi.

Hai bên Quốc lộ 19 đoạn qua Cổng trời Mang Yang (đèo Mang Yang), hay đường Hồ Chí Minh đoạn tiếp giáp vùng đồi núi Ia Khươt, đặc biệt trên đỉnh núi Hàm Rồng được coi là mái nhà chung của bà con đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hàng triệu, hàng triệu nụ dã quỳ bung những cánh hoa, nhuộm vàng rực đến lưng trời. Dã quỳ thuộc loài cúc nhưng hoa to và có hình dáng rất giống hoa hướng dương, khoe sắc như hàng triệu mặt trời lung linh trong nắng.

Niềm vui của du khách khi tìm về với mùa dã quỳ↵

Hương dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Cánh hoa mềm mại nhưng không kiêu sa, người dân Tây Nguyên nói chung, phố núi Pleiku-Gia Lai nói riêng xem đó là biểu tượng của sự gần gũi, quý mến. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, nâng tựa vào nhau tuyệt đẹp như tình yêu đầu đời của bao đôi lứa. Dã quỳ nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng vỗ vào nhau, nô đùa nhau trước những cơn gió của đại ngàn…

Thiếu nữ phố núi với dã quỳ vàng

Ngày ấy hoa dã quỳ nở, những ngọn gió lạnh mơn man vuốt ve trên da thịt. Đi bên em trên con đường đất đỏ ba-dan còn ẩm ướt, em bảo trời Gia Lai “Gió đã chuyển mùa”. Mỗi khi hoa nở, trời hết mưa và khô lạnh. “Hoa dã quỳ có ở núi đồi Gia Lai, còn ở đâu khác đố anh tìm thấy? Nó là niềm tự hào và nỗi nhớ của người dân Gia Lai, đặc biệt là những sinh viên sư phạm xa nhà như bọn em!”.

Bông nắng

Một ngọn gió nhẹ lay, cánh dã quỳ chao nghiêng rồi rớt nhẹ, em nhanh tay đón lấy và đưa tặng anh, em bảo tấm lòng con gái Gia Lai đó, thương không? Hoa dã quỳ không rực rỡ, không toả hương thơm quyến rũ như các loài hoa khác. Song nó là loài hoa đẹp, luôn đứng vững, không ngại gió sương, nắng, lạnh ở nơi này. Bên anh, em hồn nhiên, tung tăng như cánh bướm giữa rừng hoa cỏ dại.

Phố núi mùa dã quỳ

Anh đến Gia Lai lần đầu tiên cùng với bao ước mơ, hoài niệm. Trong anh, phố núi của em là những ngọn núi cao mà khi ở quê xa anh thường nhìn thấy và tưởng tượng ra: “Sáng xanh xanh bao quanh mây trắng/ Chiều tím mờ nho nhỏ mặt trời đi/ Thông đứng lặng bên đường nghiêng nón lá/ Đợi chờ ai mà rủ bóng bên đường…”.

Hoa dã quỳ vàng hấp dẫn và lôi cuốn du khách tìm về với phố núi Pleiku↵↵

Anh tới nhà em vào một ngày cuối đông lạnh, khi trên cành bao chiếc lá vàng rơi. Em mừng vui chạy ra đón anh như tình yêu đợi chờ từ lâu lắm, anh thấy mình hạnh phúc. Em đưa anh đi thăm phố núi cao nguyên, nơi mà em cho là đẹp nhất. Những hạt mưa rơi nhẹ. Trời vào đêm, dưới ánh sáng của đèn điện toả xuống, bóng những cây thông bên đường như những cái dù mờ tỏ, tỏa bóng che khỏi ướt cho tình yêu của anh và em.

Chư Đăng Ya - đẹp, hấp dẫn hơn từ sắc vàng của dã qùy↵

Nếu không có tiếng nói của em chắc không gian im lặng đến vô tận. Em kể cho anh nghe những dự định, ước mơ sau khi tốt nghiệp. Em sẽ trở thành một cô giáo về quê hương dạy ở một trường nào đó mà các em đang cần, miễn sao xung quanh trường của em dạy phải có thật nhiều hoa dã quỳ nở mỗi khi mùa khô đến…Còn anh, anh sẽ cố gắng làm những gì làm được để giúp em toại nguyện những dự định, ước mơ thủa ban đầu.

Sắc hoa dã quỳ

Tạm biệt! Sau khi em về trường học lại ở phố biển Đà Nẵng, một thời gian ngắn sau, anh may mắn được chuyển công tác về Phố núi. Biết tin, em mừng lắm, lá thư nào cũng nhắc những kỷ niệm ngày qua của tình yêu hai đứa, những ước mơ sau này của em…Còn anh vui vì được sống trên quê hương phố núi của em. Ngày tháng đi qua với những lá thư em trong nỗi nhớ thương đến cồn cào, cháy bỏng và hy vọng…

Về với phố núi mùa dã quỳ

Với phố núi Pleiku, mùa hoa dã quỳ nở trong gió, trong sương, nép mình sau cái lạnh se se thì có chàng trai nào đến đây mà không một lần đưa người yêu đến trình diện và có cô gái nào trở về mà không gửi lại bao kỷ niệm vấn vương.

Tác giả bài viết khi đến phố núi

Hôm nay, đã mấy mùa hoa dã quỳ nở, cũng đã mấy lần sương lạnh đông sang, em đã thành cô giáo nơi Phố núi quê hương có nhiều hoa dã quỳ nở mà em cho là đẹp nhất, nơi nảy nở trong em bao ước mơ ban đầu tuyệt đẹp, nơi đưa buớc chân em xao xuyến mối tình đầu…Và ở đó có anh, ngày đêm với những bước chân đi về nơi phố nhỏ, nơi mà ngày xưa bên anh em đã nói: “Khi có anh, có tình yêu của anh dành cho em, em sẽ vượt lên tất cả…”.

Lại một mùa hoa dã quỳ nở rồi em!