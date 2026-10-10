Văn hóa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Trong không khí hân hoan, người dân Thủ đô cùng hướng về ngày lễ trọng đại, thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử và tình yêu dành cho Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
5 liên quanGốc

Không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử hiện diện rõ nét qua từng không gian kiến trúc, di tích và nhịp sống nhộn nhịp của người dân Thủ đô.

Những tấm pano với hình ảnh lịch sử và dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” được đặt trên phố Hoàng Diệu.

Những tấm pano với hình ảnh lịch sử và dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” được đặt trên phố Hoàng Diệu.

 Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

 Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

 Các tấm pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường chính của Thủ đô.

 Các tấm pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường chính của Thủ đô.

 Dòng xe cộ tấp nập qua lại dưới những tán cây xanh rợp bóng cờ hoa tại khu vực trung tâm Hà Nội.

 Dòng xe cộ tấp nập qua lại dưới những tán cây xanh rợp bóng cờ hoa tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Bên hồ Hoàn Kiếm, chị em phụ nữ diện áo dài với những gam màu nổi bật cùng nhau tạo dáng chụp ảnh, phía sau là Tháp Rùa cổ kính. 

Bên hồ Hoàn Kiếm, chị em phụ nữ diện áo dài với những gam màu nổi bật cùng nhau tạo dáng chụp ảnh, phía sau là Tháp Rùa cổ kính. 

Hai mẹ con cùng ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm bên tiểu cảnh hoa ven hồ Hoàn Kiếm.

Hai mẹ con cùng ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm bên tiểu cảnh hoa ven hồ Hoàn Kiếm.

Người dân trong trang phục áo dài truyền thống lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm ngày 10/10.

Người dân trong trang phục áo dài truyền thống lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm ngày 10/10.

Chị em phụ nữ hào hứng chụp ảnh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lưu giữ khoảnh khắc vui tươi trong ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chị em phụ nữ hào hứng chụp ảnh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lưu giữ khoảnh khắc vui tươi trong ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

 Trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, những lá cờ đỏ được bố trí dọc khu vực phía trước công trình, nổi bật bên cạnh cụm hoa trang trí và bảng tuyên truyền.

 Trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, những lá cờ đỏ được bố trí dọc khu vực phía trước công trình, nổi bật bên cạnh cụm hoa trang trí và bảng tuyên truyền.

Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm, tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh.

Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm, tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh.

Diệu Linh - Thảo Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ha-noi-ruc-ro-co-hoa-nguoi-dan-han-hoan-chao-mung-ngay-giai-phong-thu-do-207982.html