Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử hiện diện rõ nét qua từng không gian kiến trúc, di tích và nhịp sống nhộn nhịp của người dân Thủ đô.

Những tấm pano với hình ảnh lịch sử và dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô” được đặt trên phố Hoàng Diệu.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

Các tấm pano tuyên truyền được treo dọc các tuyến đường chính của Thủ đô.

Dòng xe cộ tấp nập qua lại dưới những tán cây xanh rợp bóng cờ hoa tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Bên hồ Hoàn Kiếm, chị em phụ nữ diện áo dài với những gam màu nổi bật cùng nhau tạo dáng chụp ảnh, phía sau là Tháp Rùa cổ kính.

Hai mẹ con cùng ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm bên tiểu cảnh hoa ven hồ Hoàn Kiếm.

Người dân trong trang phục áo dài truyền thống lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm ngày 10/10.

Chị em phụ nữ hào hứng chụp ảnh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lưu giữ khoảnh khắc vui tươi trong ngày kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, những lá cờ đỏ được bố trí dọc khu vực phía trước công trình, nổi bật bên cạnh cụm hoa trang trí và bảng tuyên truyền.

Đông đảo người dân và du khách tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm, tranh thủ dạo chơi, chụp ảnh.