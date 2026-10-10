Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Trong không khí hân hoan, người dân Thủ đô cùng hướng về ngày lễ trọng đại, thể hiện niềm tự hào về truyền thống lịch sử và tình yêu dành cho Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.
Không khí hào hùng của những ngày tháng Mười lịch sử hiện diện rõ nét qua từng không gian kiến trúc, di tích và nhịp sống nhộn nhịp của người dân Thủ đô.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ha-noi-ruc-ro-co-hoa-nguoi-dan-han-hoan-chao-mung-ngay-giai-phong-thu-do-207982.html