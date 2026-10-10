[Ảnh] Pháo hoa rực rỡ bầu trời Hà Nội trong đêm kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hồ Hoàn Kiếm hiện lên nổi bật giữa không gian trung tâm Hà Nội. Những chùm pháo hoa rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng ánh đèn từ các tuyến phố chung quanh, tạo nên bức tranh ánh sáng lung linh giữa lòng Thủ đô.

Đúng 21 giờ, loạt pháo thắp sáng bầu trời tại điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm.

Không gian mặt hồ cùng cảnh quan phố cổ là điểm nhấn của màn trình diễn, với 350 giàn hỏa thuật được bố trí trên mặt nước, kết hợp hàng nghìn quả pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

Hồ Tây cũng là khu vực có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Bên cạnh đó, người dân được chiêm ngưỡng "vũ điệu ánh sáng" trên mặt nước với 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ Tây.

Những tia sáng rực rỡ bắn lên từ mặt hồ, kết hợp cùng pháo hoa nhiều màu sắc bung nở trên bầu trời, tạo nên màn trình diễn ánh sáng nhiều tầng độc đáo. Sắc đỏ, vàng, xanh đan xen, phản chiếu xuống mặt nước, khiến không gian hồ Tây lung linh, huyền ảo trong đêm kỷ niệm.

Hồ Văn Quán là điểm bắn phục vụ người dân khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Trận địa tại đây kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, khai thác không gian mặt nước cùng cảnh quan chung quanh hồ.

Những hình ảnh pháo hoa được ghi lại tại hồ Văn Quán trong tối 10/10 không chỉ lưu giữ khoảnh khắc của một sự kiện cộng đồng, mà còn góp phần phản ánh không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô tại khu vực Hà Đông.

Màn trình diễn tại hồ Văn Quán góp thêm sắc màu cho các hoạt động kỷ niệm ngày 10/10, đồng thời tạo cơ hội để người dân khu vực Hà Đông theo dõi pháo hoa ngay tại địa bàn sinh sống.

Chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm: khu vực trước Bưu điện Hà Nội, khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán. Thời gian trình diễn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10/10/2026.