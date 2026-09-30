Long Giang Land (LGL) bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Luân chuyển nhân sự cấp cao và mạng lưới sở hữu chéo

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã chứng khoán LGL) vừa ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Mạnh Hà. Sau quyết định này, ông Hà được phân công đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc. Quyết định luân chuyển đưa ông Hà trở lại vị trí điều hành này sau bảy năm. Trước đó, ông bắt đầu tham gia ban lãnh đạo từ tháng 6/2016, giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ tháng 7/2019 và chính thức ngồi ghế Tổng Giám đốc từ tháng 1/2020. Dù thôi điều hành trực tiếp, ông Hà vẫn là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 đến 2031 và đang sở hữu hơn 72.500 cổ phiếu LGL, tương ứng 0,14% vốn điều lệ.

Vị trí điều hành cao nhất được chuyển giao cho ông Trần Hải Anh sinh năm 1976. Tân Tổng Giám đốc từng tham gia Hội đồng quản trị LGL từ tháng 4/2025 và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 2/2026. Tuy nhiên, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Hải Anh không còn tên trong danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Hiện tại, ông nắm giữ 167.700 cổ phiếu LGL, tương đương tỷ lệ 0,3% vốn điều lệ công ty. Quyết định thay đổi người giữ vai trò Tổng Giám đốc thực chất đã được thông qua từ kỳ họp thường niên, nhưng phải đến ngày 28/09 các văn bản mới chính thức được công bố và có hiệu lực.

Hai vị lãnh đạo này đều đang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức có mối liên hệ mật thiết với Long Giang Land. Tân Tổng Giám đốc Trần Hải Anh đang là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Long Giang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Long Giang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Long Giang IDC. Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Long Giang từng là cổ đông lớn của LGL trước khi bán toàn bộ hơn 12,4 triệu cổ phiếu vào tháng 4/2026 cho Công ty Cổ phần Rivera Hà Nội. Về phía ông Nguyễn Mạnh Hà, ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nghĩa Đô và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản May thêu Việt Hưng.

Áp lực hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

Sự chuyển giao vị trí người đại diện theo pháp luật diễn ra ngay sau khi Long Giang Land khép lại nửa đầu năm 2026 với báo cáo tài chính kém khả quan. Số liệu bán niên cho thấy công ty chỉ ghi nhận hơn 26 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt giảm 34% so với kết quả đạt được trong cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh cốt lõi bị thu hẹp kéo theo sự suy giảm về hiệu quả vận hành.

Cùng với sự sa sút của doanh thu, doanh nghiệp bất động sản này còn phải đối mặt với áp lực lớn từ các khoản chi phí. Chi phí khác và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh đột biến đã ăn mòn phần lớn lợi nhuận gộp trong kỳ kế toán. Kết thúc sáu tháng đầu năm, Long Giang Land báo lãi sau thuế hơn 3,1 tỷ đồng, bốc hơi gần 50% so với mức lợi nhuận đạt được của nửa đầu năm ngoái.

Kết quả tài chính đi lùi trong hai quý đầu năm đặt ra thách thức rất lớn cho tân Tổng Giám đốc cùng ban điều hành trong việc thực thi các chỉ tiêu kinh doanh. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, các cổ đông đã biểu quyết thông qua kế hoạch doanh thu cả năm đạt 580 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, chặng đường hoàn thành mục tiêu của Long Giang Land ở nửa cuối năm vẫn còn một khoảng cách rất xa.

Năm 2026 được Hội đồng quản trị xác định là năm bản lề cho chiến lược phát triển kéo dài đến năm 2030. Để cải thiện dòng tiền và nâng cao biên lợi nhuận, công ty định hướng tập trung khởi công và thi công dự án Rivera Park Cần Thơ, đẩy mạnh xây dựng và kinh doanh dự án Rivera Thiên Hoa. Doanh nghiệp cũng ưu tiên hoàn thành các thủ tục đầu tư các dự án mới, đồng thời quyết liệt thu hồi các nguồn vốn trọng điểm, đặc biệt là phần giá trị tại Lô C thuộc dự án Thành Thái.