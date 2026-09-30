Phú Tài (PTB) rót nghìn tỷ làm khu công nghiệp tại Gia Lai, lợi nhuận bán niên đạt hơn 286 tỷ đồng

Đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp quy mô lớn tại cửa khẩu Lệ Thanh

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, địa phương vừa thực hiện sáp nhập cùng tỉnh Bình Định, đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán PTB, niêm yết trên HoSE) thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh. Dự án này được triển khai tại xã Ia Dom với tổng diện tích sử dụng đất lên tới 217,93 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án đạt 2.249 tỷ đồng, tương đương hơn 86 triệu USD. Về cơ cấu tài chính, Phú Tài sẽ trực tiếp góp hơn 337 tỷ đồng, tương đương 15% tổng mức đầu tư, phần gần 1.912 tỷ đồng còn lại sẽ được doanh nghiệp huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án cũng đã được cơ quan quản lý phê duyệt chi tiết. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu góp vốn và khởi công xây dựng từ quý hai năm 2027. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác vận hành trong quý một năm 2032, tương ứng tổng thời gian thực hiện kéo dài 60 tháng. Khu vực triển khai dự án nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vị trí địa lý này giúp dự án được xếp vào danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, cho phép chủ đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Đi kèm với văn bản phê duyệt, cơ quan quản lý yêu cầu Phú Tài phải dành quỹ đất phù hợp cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm bố trí quỹ đất dịch vụ công cộng để phục vụ đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới đất liền, thực hiện đúng thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đánh giá kỹ lưỡng tác động khoáng sản.

Lợi nhuận bán niên tăng trưởng ổn định và hoàn tất giải ngân 161 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã qua soát xét cho thấy doanh thu thuần của Phú Tài đạt 4.182 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán nhanh hơn doanh thu khiến biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 21% xuống mức 20,3%, mang về 847 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương ứng mức tăng 14,7%. Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm gần một nửa, lùi về mức 21,5 tỷ đồng. Các khoản chi phí vận hành ghi nhận sự biến động lớn khi chi phí tài chính tăng lên 67,6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần 48 tỷ đồng, tăng 79%. Chi phí bán hàng cũng tăng 12% lên mức 314,5 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 3%, thu hẹp về mức 144,8 tỷ đồng. Các khoản thu nhập khác mang về khoản lợi nhuận 8,5 tỷ đồng, cải thiện rất mạnh so với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng của nửa đầu năm ngoái.

Kết thúc sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt hơn 353 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận sau thuế đạt 286,6 tỷ đồng, tăng 16%, trong đó phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ chiếm gần 277 tỷ đồng. Năm 2026, Phú Tài đặt mục tiêu đạt 8.790 tỷ đồng doanh thu và 760 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành 48% chỉ tiêu doanh thu và 47% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm. Trên bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Phú Tài đạt 6.738 tỷ đồng, tăng 5,4% so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 3.726 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ 669 tỷ đồng lên 1.004 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn giảm còn 1.465 tỷ đồng, dư nợ vay dài hạn tăng lên 465 tỷ đồng, đưa tổng nợ vay đạt 1.930 tỷ đồng và đi ngang so với đầu năm.

Về tình hình sử dụng vốn, Phú Tài vừa công bố báo cáo tiến độ giải ngân từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đợt phát hành này hoàn tất vào ngày 26/02/2026 với khối lượng gần 13,4 triệu cổ phiếu, mang về tổng số tiền hơn 161 tỷ đồng. Dựa trên phương án đã được Hội đồng quản trị điều chỉnh hồi tháng 3, công ty sử dụng 44,5 tỷ đồng để tăng vốn góp vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phúc Tân Kiều phục vụ việc đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu và chế biến lâm sản. Số tiền hơn 116,5 tỷ đồng còn lại được dùng để tăng vốn cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Gỗ Phú Tài Bình Định, tạo nguồn lực chi trả khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Quy Nhơn. Đến ngày 26/08/2026, toàn bộ số tiền hơn 161 tỷ đồng đã được giải ngân theo đúng kế hoạch. Ở một diễn biến khác, vào ngày 16/07/2026, Phú Tài đã quyết định hủy phương án chào bán thêm hơn 20 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng mỗi đơn vị để thu về gần 241 tỷ đồng do điều kiện thị trường chứng khoán chưa thuận lợi.