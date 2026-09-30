Bàn giao chức năng tham mưu công tác dân vận sang khối Mặt trận Tổ quốc

Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đã công bố các quyết định về giao biên chế cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh năm 2026; quyết định điều động 9 cán bộ, công chức từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo trao quyết định điều động cán bộ, công chức.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận, các bên thống nhất bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận; tổ chức bộ máy; biên chế, nhân sự; tài chính, tài sản; các nhiệm vụ, đề án được giao; hồ sơ, tài liệu và cơ sở dữ liệu có liên quan.

Ngay sau khi chuyển giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tiếp nhận bàn giao, kiện toàn các đầu mối, đưa ngay các nhiệm vụ vào vận hành, không để xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong công tác dân vận.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi, thống nhất nội dung bàn giao tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian chuyển tiếp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh hướng dẫn các xã, phường bàn giao chức năng, nhiệm vụ công tác dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, bảo đảm đồng bộ, đúng quy định, không làm gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.