Phát triển mô hình sản xuất thủy sản bền vững, nâng cao giá trị

Chăm sóc tôm nuôi tại Hợp tác xã Thủy sản xanh Đông Ngũ, Quảng Ninh. (Ảnh: HẢI HÀ)

Nếu như trước đây, đối với nhiều hộ nuôi tôm ở thành phố Quảng Ninh, mỗi vụ nuôi gần như là một cuộc “đánh cược” với thời tiết và dịch bệnh, thì hiện nay, các mô hình nuôi tôm công nghệ hiện đại đã làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm.

Xã Hải Lạng, thành phố Quảng Ninh có diện tích hơn 130km2, sở hữu không gian phát triển rộng với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế thủy sản. Địa phương có hệ thống đầm bãi triều, rừng ngập mặn rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ theo hướng công nghệ cao. Xã hiện có khoảng 400 cơ sở nuôi tôm thâm canh và quảng canh trên diện tích khoảng 1.150ha, mỗi năm thả 500 triệu con giống. Trong đó, có hơn 60 cơ sở đầu tư gần 300 ao nuôi có mái che, mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều phương thức nuôi truyền thống.

Mô hình nuôi tôm trong nhà màng mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: NGUYỄN THÀNH)

Anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Hải Lạng cho biết, trước đây với hình thức nuôi quảng canh, diện tích nuôi lớn nhưng năng suất lại thấp, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, môi trường nên rủi ro cao. Việc chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt cho người nuôi. Nhờ đầu tư hệ thống ao nuôi hiện đại, chỉ tính riêng vụ tôm đầu năm, gia đình đã bán và đạt doanh thu 2,8 tỷ đồng.

Không chỉ gia đình anh Tuấn, nhiều hộ nuôi tôm tại xã Hải Lạng cũng đang từng bước chuyển đổi theo hướng hiện đại, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lạng Lục Văn Long cho biết, thời gian tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, người dân đầu tư, nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, thúc đẩy việc nuôi tôm phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực phát triển kinh tế lâu dài của địa phương.

Tại các phường, xã của Quảng Ninh như Hà An, Đầm Hà, Hải Ninh…, nhiều hộ dân đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước, nhà màng, công nghệ vi sinh và hệ thống giám sát môi trường tự động. Nhờ kiểm soát tốt các yếu tố môi trường, tỷ lệ sống của tôm tăng cao, thời gian nuôi được rút ngắn, năng suất cao gấp nhiều lần so với phương thức nuôi truyền thống. Chính vì vậy, hiện nay tại các vùng triều ven biển của thành phố Quảng Ninh đã xuất hiện ngày càng nhiều những tỷ phú tôm mới.

Giống như Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thân thiện với môi trường, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Tại các xã như Kim Đông, Giao Hòa, Giao Minh…, những mô hình sản xuất thủy sản theo hướng bền vững như nuôi tôm công nghệ cao, tôm-lúa hữu cơ, đang được mở rộng.

Ông Trần Trọng Đức, xã Kim Động cho biết, gia đình đã đầu tư xây dựng 20 ao khép kín, mỗi ao rộng khoảng 600-700m2 để nuôi tôm thẻ chân trắng. Do các ao nuôi được lót bạt, có mái che, lắp đặt sục khí và quạt nước, cho nên đã kiểm soát tốt các yếu tố môi trường xấu tác động tới con tôm. Với mật độ nuôi cao, hơn 120 con/m2, gia đình đã có doanh thu hàng tỷ đồng/vụ.

Kiểm tra sự sinh trưởng của tôm nuôi. (Ảnh: NGUYỄN THÀNH)

Sự chuyển đổi phương thức nuôi trồng thủy sản đang diễn ra ở nhiều vùng nuôi tôm ở thành phố Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình... Từ những vùng nuôi truyền thống phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, môi trường, rủi ro dịch bệnh, người nuôi đang từng bước chuyển sang quản lý sản xuất theo quy trình, quy mô lớn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc. Hiệu quả từ quá trình chuyển đổi này không chỉ mở ra cơ hội làm giàu cho người dân, mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững của toàn ngành nuôi trồng thủy sản.