Vietnam Airlines - Agribank kết nối hệ sinh thái hàng không - tài chính

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược, nâng tầm quan hệ từ cung cấp dịch vụ sang đồng kiến tạo sản phẩm và chia sẻ hệ sinh thái, gắn kết mạng lưới hàng không quốc gia với một trong những nền tảng tài chính quy mô hàng đầu.

Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước, có quy mô hoạt động hàng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam với tổng tài sản trên 2,7 triệu tỷ đồng và hơn 23,2 triệu khách hàng mở tài khoản. Trong khi đó, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển hơn 29 triệu lượt hành khách trong năm 2026, tăng 13,2% so với năm 2025. Nền tảng khách hàng lớn cùng mạng lưới rộng khắp của hai bên mở ra dư địa để kết nối hệ sinh thái, phát triển sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Vietnam Airlines và Agribank.

Trên cơ sở đó, Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031 tập trung phát triển các sản phẩm, dịch vụ kết hợp giữa hàng không và tài chính – ngân hàng, từ thanh toán, tín dụng, ngoại hối đến các chương trình ưu đãi, chăm sóc khách hàng và gia tăng quyền lợi. Sự kết nối này hướng tới mang lại trải nghiệm thuận tiện, đồng bộ hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của hai bên.

Công nghệ và dữ liệu được xác định là một trong những nền tảng của quá trình hợp tác. Trên cơ sở tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu, hai bên tăng cường kết nối các nền tảng số, từng bước cá nhân hóa trải nghiệm và phát triển các tiện ích mới.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: “Sự kết hợp này mở ra dư địa để hai bên tiến xa hơn quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ thông thường, hướng tới cùng xây dựng sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tạo thêm những cơ hội kinh doanh mới. Đến năm 2031, kết quả chúng ta hướng tới là một quan hệ đối tác chiến lược thực chất, trong đó sự kết nối giữa hai hệ sinh thái tạo ra những giá trị mới cho hai doanh nghiệp, khách hàng và thị trường”.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines phát biểu tại Lễ ký kết, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chiến lược cùng Agribank trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank Tô Huy Vũ cho biết thêm: “Thỏa thuận hôm nay đánh dấu một sự chuyển đổi căn bản: Từ "ký kết thỏa thuận" sang "tổ chức khai thác thực chất" với đầu mối rõ, sản phẩm rõ, chỉ tiêu rõ và kết quả đo đếm được”.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định năng lực tài chính và cam kết đồng hành thực chất cùng Vietnam Airlines.

Sự kiện ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031 không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Vietnam Airlines và Agribank, mà còn tạo nền tảng kết nối hai hệ sinh thái hàng không – tài chính có quy mô và mạng lưới rộng khắp.

Đại diện Vietnam Airlines và Agribank cùng thực hiện nghi thức ký kết.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031 mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Vietnam Airlines và Agribank, tạo nền tảng kết nối hai hệ sinh thái hàng không – tài chính có quy mô và mạng.

Trên cơ sở phát huy thế mạnh về thương hiệu, khách hàng, công nghệ, dữ liệu và mạng lưới của mỗi bên, sự hợp tác được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa các địa phương, vùng miền với các trung tâm kinh tế – du lịch trong nước và quốc tế; thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ hiện đại cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, hai bên góp phần thực hiện các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, tăng cường liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, đóng góp vào quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.