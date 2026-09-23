Nhịp sống số của… 'lứa tuổi bạc'

Ngày càng nhiều người lớn tuổi tìm đến các lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng kênh trên nền tảng số - Ảnh: NVCC

Bà Đỗ Thị Bích Thủy (58 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cũ) vừa tham gia một lớp học về kỹ năng xây dựng kênh trên nền tảng số. Vốn có đam mê với sách và mong muốn truyền cảm hứng đến với cộng đồng mạng, bà Thủy đã ấp ủ dự định mở một kênh giới thiệu về sách trên nền tảng số ngay từ khi vừa nghỉ hưu.

Cũng như nhiều người lớn tuổi khác, buổi ban đầu, bà còn rụt rè, e ngại, chưa biết bắt đầu từ đâu, cách thức thực hiện như thế nào. Được con cháu động viên, khích lệ, bà mạnh dạn đăng ký tham gia lớp học về kỹ năng số do giảng viên từ TP. Huế đến dạy và trở thành học viên lớn tuổi nhất lớp!

Bà Thủy chia sẻ thêm, lớp học mặc dù chỉ diễn ra trong hai ngày nhưng đã giúp các học viên, nhất là học viên lớn tuổi như bà có cơ hội học hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để xây dựng và phát triển kênh trên nền tảng số, từ cách nói chuyện, giao lưu cho đến cách đặt máy quay, góc quay hợp lý, lựa chọn nội dung sáng tạo phù hợp, kể câu chuyện truyền thông hấp dẫn…

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, bà đã tự tin mạnh dạn hơn và tin vui là ngay từ video clip giới thiệu bản thân đầu tiên trên trang facebook của chuyên gia đã thu hút hơn 100.000 lượt xem.

Thực tế cho thấy, so với những bạn trẻ, “lứa tuổi bạc” gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng kênh bởi năng lực về công nghệ thông tin cũng như tâm lý còn rụt rè, e ngại. Nhưng, bù lại, người lớn tuổi có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm và nhiều kinh nghiệm, vốn sống có thể sẻ chia, đồng cảm.

Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, bà Đỗ Thị Bích Thủy đang tiếp tục hỏi hỏi, tích lũy kinh nghiệm dần để khi kênh giới thiệu sách của mình ra mắt sẽ được công đồng mạng yêu thích và đón chờ.

Nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ kênh facebook của bà Phạm Thị Nhung Anh - Ảnh: NVCC

Còn với bà Phạm Thị Nhung Anh (55 tuổi, nguyên cán bộ Sở Xây dựng), mục đích xây dựng kênh là để lan tỏa những năng lượng tích cực đến với mọi người. Chủ đề chính của kênh là chia sẻ cuộc sống đời thường, gia đình, con cái, những chuyến du lịch, hoạt động thể thao… Nghỉ hưu với bà không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu một “chuyến đi” mới và bà vẫn luôn muốn học hỏi, trải nghiệm và làm những điều mình yêu thích.

“Tôi vốn có sở thích nấu ăn, nên kênh của tôi hiện chủ yếu chia sẻ bữa cơm gia đình, kinh nghiệm nấu nướng các món ngon thường ngày, không khí gia đình ấm áp, yêu thương… Khó khăn lớn lớn nhất ban đầu là tôi rất ngại khi phải nói trước camera, nên chỉ quay video clip và lồng nhạc rồi đăng tải lên kênh. Nhưng sau này, tôi đã mạnh dạn lồng tiếng và nói trực tiếp cho một số video clip. Quả thật, ban đầu, tôi ngại ngần với những người quen, ngại bị đánh giá mình nói chưa đúng, chưa hay. Nhưng nếu cứ để nỗi e ngại níu giữ chân thì sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể làm được đến đâu, nên tôi cứ mạnh dạn làm.

Chậm một chút cũng được, miễn là mình dám bước đi. Tuổi nào cũng có thể bắt đầu một điều mới, miễn là mình còn muốn. Sau thời gian cố gắng, kiên trì mỗi ngày, bây giờ làm video clip với nội dung gì tôi cũng đã tự tin hơn rất nhiều. Một thách thức nữa là tôi cũng đã lớn tuổi, mày mò công nghệ cũng rất hạn chế, phải tìm hiểu và học cách quay, biên tập video clip… Nói chung, phải không ngừng học hỏi rất nhiều”, bà Nhung Anh chia sẻ thêm.

Thời gian tới, bà Phạm Thị Nhung Anh dự định sẽ tổ chức lại kênh trên nền tảng facebook để phù hợp với mục tiêu xác định ban đầu. Trong đó, kênh sẽ tập trung nhiều hơn với những món ngon của quê hương Quảng Trị. Bà cũng sẽ chia sẻ đến với mọi người những sản phẩm mà mình đã trải nghiệm tốt để mọi người có thể sử dụng.

Các lớp tập huấn về kỹ năng số sẽ giúp người lớn tuổi vơi bớt bỡ ngỡ trong ngày đầu xây dựng kênh trên nền tảng số - Ảnh: NVCC

Theo chị Phan Thị Hiếu, chuyên gia đào tạo xây dựng kênh trên nền tảng số đến từ TP.Huế, bên cạnh một số khó khăn khi ban đầu tiếp cận công nghệ số, như sự e ngại, rụt rè, hạn chế về kỹ năng số..., người lớn tuổi vẫn có nhiều tiềm năng, cơ hội để sản xuất các kênh trên nền tảng số.

Thường xuyên giảng dạy các lớp nâng cao năng lực số tại Quảng Trị, chuyên gia Phan Thị Hiếu cho rằng, người lớn tuổi có nhiều mục tiêu khi xây dựng kênh nên khi tìm đến các lớp học thường rất nỗ lực, cố gắng, học tập chăm chỉ, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực. Sau khi kết thúc lớp học, nhiều cô chú đã bắt tay vào thực hiện các kênh riêng của mình trên nền tảng số và gặt hái thành công ban đầu.

Hiện nay, nhu cầu xây dựng kênh trên nền tảng số của người lớn tuổi là không nhỏ, đặc biệt với những người vừa mới nghỉ hưu. Do đó, thay vì để người lớn tuổi tự mày mò tìm học các lớp bồi dưỡng kỹ năng số, nếu các tổ chức, đoàn thể, như: Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi... nắm bắt nhu cầu và đứng ra tổ chức các lớp học ngay tại cơ sở thì sẽ rất hiệu quả. Qua đó, vừa giảm chi phí, rút ngắn khoảng cách đi lại, vừa giúp các hội viên có môi trường trao đổi, giao lưu, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong nhịp sống số sôi động.