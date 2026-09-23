Nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu khai mạc tại chương trình. Ảnh: Đình Tuệ.

Nhiệm vụ có tính thường xuyên, liên tục

Dự và phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật ngày càng cao, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi; đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Chất lượng của hệ thống pháp luật không chỉ được thể hiện ở việc ban hành các quy định đúng đắn, mà còn ở khả năng tiếp cận, tra cứu, áp dụng thống nhất và kịp thời xử lý những quy định không còn phù hợp. Vì vậy, công tác pháp điển; rà soát, hệ thống hóa; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là những nhiệm vụ có tính thường xuyên, liên tục, gắn trực tiếp với chất lượng quản lý nhà nước về Giáo dục.

Theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, chúng ta cần nhận thức rõ việc khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển không phải là việc xây dựng quy phạm pháp luật mới mà là công cụ giúp hệ thống hóa các quy định còn hiệu lực theo từng chủ đề, đề mục; từ đó tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện pháp luật.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế.

Thực hiện Quyết định số 143/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển. Bộ GD&ĐT xác định, việc nâng cao kỹ năng khai thác Bộ pháp điển là một yêu cầu thiết thực nhằm hỗ trợ công tác xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản, giải quyết công việc chuyên môn và tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt, theo Quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 5/9/2026, Đề mục Nhà giáo được bổ sung vào Bộ Pháp điển và giao Bộ GD&ĐT chủ trì thực hiện pháp điển. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị pháp chế và các đơn vị chuyên môn để bảo đảm việc tập hợp, sắp xếp, cập nhật các quy phạm liên quan đến nhà giáo được đầy đủ, chính xác, khoa học.

Năm 2026, Bộ GD&ĐT đang triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản, trong đó có tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu chung. Qua thực tiễn triển khai cho thấy, công tác rà soát không chỉ dừng lại ở việc thống kê văn bản mà phải xác định rõ quy định cần xử lý, căn cứ pháp lý và thực tiễn, hình thức xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp trao đổi tại hội thảo.

"Các đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với Vụ Pháp chế; chủ động phát hiện các quy định còn bất cập, chồng chéo, chưa phù hợp; đồng thời quan tâm theo dõi việc thực hiện kết quả rà soát, bảo đảm các kiến nghị được xử lý thực chất, hiệu quả" - Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên yêu cầu.

Một nội dung quan trọng của Hội thảo là trao đổi về ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ công tác rà soát văn bản. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, giúp nâng cao hiệu quả xử lý khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ phải đi đôi với bảo đảm tính chính xác, an toàn thông tin; kết quả do công cụ hỗ trợ không thay thế trách nhiệm thẩm định, đánh giá của đơn vị chuyên môn.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận thực chất, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác Bộ Pháp điển, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản; chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất cách thức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GD&ĐT.

Những lưu ý quan trọng

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo một số vụ/cục/đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Duy Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp)đã chia sẻ những nội dung cơ bản về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ Pháp điển và Chủ đề Giáo dục đào tạo.

TS Đào Minh Quân - Phó Trưởng khoa Quản trị thông tin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội trao đổi về các tình huống, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hiệu quả trong công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Dựa trên những trao đổi từ các diễn giả, các đại biểu tham dự hội thảo tập huấn đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ tại đơn vị. Nhiều câu hỏi được đại biểu đặt ra và báo cáo viên giải đáp cụ thể.

TS Đào Minh Quân chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về sử dụng AI trong công tác pháp chế.

Phát biểu bế mạc hội thảo, bà Nghiêm Thị Hồng Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) cho hay, đối với Bộ Pháp điển, yêu cầu đặt ra không chỉ là biết đến một công cụ tra cứu mà quan trọng hơn là hình thành thói quen khai thác, sử dụng trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản, giải quyết công việc chuyên môn và tổ chức thi hành pháp luật.

Về công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bà Nghiêm Thị Hồng Vân đánh giá, hội thảo đã tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực trong thực tiễn, nhất là việc xác định nội dung cần xử lý, căn cứ pháp lý, phương án xử lý và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau hội thảo, đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các nội dung đã được trao đổi vào thực tiễn công việc. Đối với nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản cần bảo đảm mỗi kiến nghị xử lý đều xác định rõ quy định cần xử lý, vấn đề bất cập, căn cứ xác định, hình thức xử lý, cơ quan thực hiện và lộ trình triển khai.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

"Về phía Vụ Pháp chế, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu mối hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện kết quả rà soát, theo dõi việc xử lý sau kiểm tra, rà soát và tham mưu Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo" - bà Nghiêm Thị Hồng Vân bày tỏ.