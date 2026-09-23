Lộ trình dự kiến siết phương thức xét tuyển đại học

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã có bản dự thảo mới về thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Bản dự thảo mới này đã có những điều chỉnh so với nội dung công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD-ĐT trước đó. Theo đó, Bộ GD-ĐT vẫn giới hạn phương thức xét tuyển đại học nhưng theo lộ trình.