Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc; minh chứng cho quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chuyến công tác cũng khẳng định bản lĩnh ngoại giao cùng tầm nhìn hội nhập của đất nước Việt Nam đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đây là dịp để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới của nước ta, đóng góp sáng kiến giúp giải quyết các thách thức chung của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh việc tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp chủ động, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, chuyến thăm, làm việc tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhiều hoạt động song phương quan trọng sẽ tạo thêm động lực, biện pháp cụ thể mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả.

Khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đã xác định các trụ cột hợp tác toàn diện giữa hai nước, bao gồm chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân… Đây tiếp tục là những nội dung hợp tác chính của quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm đáp ứng lợi ích của hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.