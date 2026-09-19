Nhã Phương lên tiếng

Trước những tranh luận liên quan đến Trường Giang và nghi vấn xoay quanh sản phẩm nước uống từng hợp tác quảng bá, Nhã Phương khẳng định cô vẫn ổn, sẵn sàng phối hợp cơ quan chức năng và tuân thủ kết luận cuối cùng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm.

'Phương ổn'

Nhã Phương vừa có bài đăng dài lên tiếng giữa lúc cô trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Theo Nhã Phương, trước những sự việc liên quan đến chồng là nghệ sĩ Trường Giang, cô từng trăn trở cách phản ứng phù hợp.

Nhã Phương cùng Trường Giang tham dự sự kiện điện ảnh tại TPHCM.

“Phương đã được cảnh báo và hiểu rõ, khi đưa ra bất kỳ một phản ứng nào trong thời điểm đó, Phương đã đưa mình ra gánh chịu sự chú ý và một phần sự tức giận từ nhiều phía. Phương đã quyết định làm theo cách mà mình cho là phù hợp nhất”, cô viết.

Nhã Phương cho biết sau động thái của mình, cô nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Bên cạnh sự đồng tình và động viên, nữ diễn viên đối diện những bình luận thương cảm, mỉa mai, thậm chí nghi ngờ tình trạng hiện tại.

Trước những suy đoán, Nhã Phương chỉ khẳng định ngắn gọn: “Phương ổn”. Nữ diễn viên cho rằng thông điệp trước đó của cô xuất phát từ suy nghĩ và lựa chọn cá nhân.

Về sản phẩm quảng cáo gây tranh cãi

Từ những tranh luận liên quan đến Trường Giang, sự chú ý của dư luận tiếp tục chuyển sang hoạt động thương mại mà Nhã Phương từng tham gia. Một sản phẩm nước uống bổ sung từng được nữ diễn viên hợp tác quảng bá bị đặt câu hỏi về nguồn gốc, thành phần và cách giới thiệu công dụng.

Sản phẩm này từng được quảng cáo bằng cụm từ "trường sinh", hướng tới nhiều nhóm khách hàng, với thông điệp hỗ trợ sức khỏe và sắc đẹp.

Một số nội dung giới thiệu còn so sánh thành phần trong mỗi chai với hơn 1.000 bông cải xanh, cà chua, hàng trăm quả bơ, hàng chục kg thịt bò. Những con số này khiến nhiều người tranh luận, yêu cầu làm rõ căn cứ khoa học và tính minh bạch của thông tin quảng bá.

Nhã Phương xuất hiện ở nhiều sự kiện quảng bá cho các nhãn hàng.

Nhã Phương từng giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp liên quan sản phẩm. Trước các ý kiến chất vấn, cô cho biết quá trình hợp tác đã kết thúc “một cách bình thường và hợp pháp” từ giữa năm 2025.

Nữ diễn viên khẳng định trước khi hợp tác, cô trực tiếp sử dụng sản phẩm. Những nội dung được chia sẻ khi đó dựa trên thông tin do nhãn hàng cung cấp, kết hợp với trải nghiệm cá nhân.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không trực tiếp giải đáp từng nghi vấn cụ thể đang được đặt ra về thành phần, nguồn gốc hay cơ sở của các thông tin quảng cáo. Cô cho biết tôn trọng và sẽ tuân thủ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về chất lượng cũng như xuất xứ sản phẩm.

Nhã Phương cũng tuyên bố sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm nếu nhận được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Theo Nhã Phương, cô đã trao đổi với phía nhãn hàng sau khi những tranh luận xuất hiện. Doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh về sản phẩm qua đầu mối chính thức. Những nội dung được gửi tới sẽ được đối chiếu và phản hồi theo quy định, trên tinh thần minh bạch, cầu thị và không né tránh trách nhiệm.

Gần đây, cư dân mạng chia sẻ lại nhiều video cũ của Trường Giang trong các game show, tranh luận về cách nam nghệ sĩ tương tác và ứng xử với đồng nghiệp nữ. Chuyện tình cảm của anh trước khi kết hôn với Nhã Phương cũng bị khơi lại, khiến ồn ào tiếp tục lan rộng. Tối 14/9, Trường Giang xin lỗi, thừa nhận từng “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn không đúng”.