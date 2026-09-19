Mỹ nhân đẹp nhất thế giới đóng cảnh 19+ gây sốc

The Scandal phát hành trọn bộ trên Netflix ngày 18/9. Trong bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon, Nana đóng Hee Yeon, góa phụ sống trong những ràng buộc về tiết hạnh, bất ngờ trở thành mục tiêu chinh phục của người đàn ông nổi tiếng trăng hoa Jo Won (Ji Chang Wook đóng).

Nhân vật Hee Yeon của Nana cố gắng giữ khoảng cách khi Jo Won tiếp cận. Sau thời gian sống theo khuôn phép, cô mở lòng nhưng không ngờ bị cuốn vào cuộc cá cược giữa anh và phu nhân Cho (Son Ye Jin đóng).

Dù được dán nhãn 19+, khán giả vẫn bất ngờ trước cảnh táo bạo giữa hai nhân vật chính trong tập 7. “Tôi không ngờ Ji Chang Wook thử sức với cảnh nóng như vậy”, "Đây là lần đầu hai diễn viên xuất hiện trong cảnh quay táo bạo", "Sốc nặng với vụ này quá"... khán giả bình luận.

Nana có nhiều cảnh táo bạo ở The Scandal.

Ji Chang Wook đảm nhận vai Jo Won. Nhân vật xuất thân quyền quý, có năng lực nhưng theo đuổi khoái lạc thay vì công danh. Anh không tin vào tình yêu, xem việc chinh phục phụ nữ là thú vui.

Ban đầu, Jo Won nhận lời quyến rũ Hee Yeon để thắng cuộc cá cược với phu nhân Cho. Tuy nhiên, anh dần rung động trước người phụ nữ này. Jo Won bị giằng xé giữa thỏa thuận ban đầu và tình cảm dành cho Hee Yeon.

Vụ việc dẫn đến tình cảnh éo le, khiến phu nhân Choi mất quyền kiểm soát cuộc chơi. Đây cũng là lần đầu Son Ye Jin đóng vai phụ nữ toan tính, khác hẳn những vai diễn làm nên tên tuổi nữ diễn viên.

The Scandal lấy chất liệu từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos và phim Hàn Quốc Untold Scandal (2003). Tác phẩm đưa câu chuyện về tình yêu, sự lừa dối và ham muốn chinh phục vào bối cảnh Joseon.

Đạo diễn Jung Ji Woo cho biết bộ phim hướng đến câu hỏi “Tôi là ai?”, thông qua xung đột cá nhân và ràng buộc của thời đại. Bên cạnh chuyện tình tay ba, tác phẩm khai thác khát vọng được lựa chọn cuộc sống của phụ nữ, sự ích kỷ trong tình yêu và hậu quả của việc xem tình cảm người khác là trò chơi.

Nana (áo đỏ), Son Ye Jin và Ji Chang Wook tại buổi ra mắt dự án.

Chia sẻ với MK, Nana cho biết cô nhận lời tham gia vì hâm mộ tài năng và tin tưởng đạo diễn Jung Ji Woo. “Tôi tò mò đạo diễn xây dựng phim trên nguyên tác như thế nào. Phân tích sâu về tính cách, Hee Yeon có điểm giống tôi và những điểm đó tôi chưa từng biểu đạt trên màn ảnh”, Nana nói.

Nana tên thật Im Jin Ah, sinh năm 1991, được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc After School trước khi mở rộng hoạt động sang người mẫu và diễn xuất. Từ 2014-2015, nữ diễn viên hai năm liên tiếp đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn.

Trước The Scandal, Nana có vai diễn táo bạo trong Mask Girl (2023). Cô thể hiện Kim Mo Mi ở giai đoạn sau phẫu thuật thẩm mỹ, khi nhân vật thay đổi danh tính, làm việc tại quán bar và tiếp tục vướng vào những biến cố, có nhiều phân đoạn bán khỏa thân.

Năm 2017, cô tham gia phim điện ảnh The Swindlers (2017), diễn cùng Hyun Bin và Yoo Ji Tae. Tác phẩm vượt bốn triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, được phát hành tại nhiều thị trường quốc tế.