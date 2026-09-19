Nhã Phương nói gì giữa ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Giữa những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, nữ diễn viên Nhã Phương cho biết cô lựa chọn cách ứng xử dựa trên niềm tin, sự trải nghiệm và trách nhiệm cá nhân. Với tư cách một nghệ sĩ độc lập, đồng thời là người vợ, người mẹ, nữ diễn viên quyết định lên tiếng dù đã lường trước những phản ứng có thể xảy ra.

Sau chia sẻ, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với nhiều luồng ý kiến khác nhau, từ cảm thông, động viên đến mỉa mai, nghi ngờ về hoàn cảnh cô đang trải qua. Trước những phản ứng này, nữ diễn viên chỉ chia sẻ ngắn gọn: “Phương ổn”.

Nhã Phương và Trường Giang. Ảnh: NSCC

Liên quan đến công việc thương mại từng tham gia, đặc biệt là việc hợp tác quảng bá một sản phẩm nước uống, Nhã Phương cho biết cô đưa ra lựa chọn dựa trên niềm tin và trải nghiệm sử dụng thực tế. Theo nữ diễn viên, hợp tác giữa cô và nhãn hàng đã kết thúc từ giữa năm 2025 theo thỏa thuận giữa các bên.

Trước những ý kiến đặt vấn đề về chất lượng và cách thức quảng bá sản phẩm, Nhã Phương khẳng định tôn trọng, đồng thời sẽ tuân thủ kết luận của cơ quan chức năng về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Cô cũng sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm nếu được yêu cầu.

Nữ diễn viên cho rằng các phản ánh cần dựa trên thông tin xác thực và được xử lý theo quy định pháp luật, thay vì những đồn đoán thiếu căn cứ. Theo cô, phía nhãn hàng sẵn sàng tiếp nhận phản ánh qua các kênh chính thức, đối chiếu và phản hồi với tinh thần minh bạch, cầu thị.

Nhã Phương lên tiếng giữa làn sóng tranh luận liên quan Trường Giang. Ảnh : Chụp màn hình

Những ngày qua, Trường Giang cũng trở thành tâm điểm tranh luận khi nhiều hình ảnh, đoạn clip và phát ngôn trong quá khứ của nam nghệ sĩ được chia sẻ lại trên Threads, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đó tối 14/9, sau thời gian giữ im lặng, Trường Giang đăng tải bài viết trên fanpage cá nhân, gửi lời xin lỗi đến những người từng bị tổn thương bởi lời nói, hành động của mình trong quá khứ. Nam nghệ sĩ cũng xin lỗi khán giả đã yêu thương, ủng hộ nhưng phải bận lòng trước những tranh luận liên quan đến anh.

Nhìn lại 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang thừa nhận có những thời điểm bản thân “chưa đủ tinh tế, chưa đủ chín chắn và có những lựa chọn chưa đúng”. Anh xem đây là những bài học để nhìn nhận lại bản thân, thay đổi trong cuộc sống, đồng thời mong những câu chuyện trong quá khứ không tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của những người từng xuất hiện hoặc làm việc cùng mình.