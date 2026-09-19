Ý nghĩa đặc biệt phía sau tên của con gái Lady Gaga đã được tiết lộ

Theo nguồn tin của People, Lady Gaga đặt tên con gái là Rose lấy cảm hứng từ ca khúc kinh điển La Vie En Rose. Đây cũng là bài hát Gaga từng thể hiện trong bộ phim A Star Is Born năm 2018, tác phẩm giúp cô giành tượng vàng Oscar.

Lady Gaga lần đầu xuất hiện bên con gái đầu lòng cách đây chưa lâu.

Trong A Star Is Born, Lady Gaga đóng cặp với Bradley Cooper, người đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất. Bộ phim kể về Jackson Maine (Bradley Cooper), một nam ca sĩ kỳ cựu nhưng nghiện rượu, đem lòng yêu Ally (Lady Gaga) - nữ ca sĩ trẻ đang chật vật tìm chỗ đứng trong làng nhạc. Jackson giúp Ally bước lên đỉnh cao danh vọng, trong khi sự nghiệp và cuộc sống của chính anh ngày càng lao dốc vì chứng nghiện ngập.

Đáng chú ý, chính màn trình diễn La Vie En Rose ngoài đời của Lady Gaga đã giúp cô nhận được vai Ally. Năm 2016, Bradley Cooper tình cờ xem Gaga biểu diễn ca khúc tiếng Pháp tại một sự kiện gây quỹ cho Parker Institute for Cancer Immunotherapy, được tổ chức tại nhà doanh nhân Sean Parker. Nam diễn viên lập tức tin rằng cô chính là Ally mà anh đang tìm kiếm.

“Tôi biết đó là plutonium”, Bradley Cooper từng chia sẻ về khoảnh khắc chứng kiến màn trình diễn của Gaga vào năm 2018.

Không chỉ mở ra bước ngoặt điện ảnh và mang về cho Gaga giải Oscar, sự kiện này còn có một ý nghĩa đặc biệt khác. Michael Polansky - người hiện là chồng của Lady Gaga cũng có mặt tại buổi gây quỹ năm đó, dù cả hai khi ấy chưa biết nhau. Polansky từng tham gia thành lập Parker Foundation vào năm 2015 và giữ vị trí giám đốc điều hành trong hơn một thập kỷ.

Lady Gaga đặt tên con gái là Rose lấy cảm hứng từ ca khúc kinh điển La Vie En Rose.

Với Lady Gaga, La Vie En Rose vốn mang nhiều tầng ý nghĩa. Nữ ca sĩ tên từng thể hiện tình yêu dành cho ca khúc bằng một hình xăm lớn trên cột sống, với hình một bông hồng trên thân dài cùng dòng chữ “la vie en rose” được viết theo kiểu chữ nghệ thuật.

Theo nguồn tin của People, tên đệm Bean của con gái Gaga nhiều khả năng được lấy cảm hứng từ nhà hoạt động Carl Bean - người từng truyền cảm hứng cho nữ ca sĩ sáng tác ca khúc Born This Way.

Như Page Six đưa tin trước đó, Lady Gaga và Michael Polansky đã chào đón con gái vào tháng 6 thông qua phương pháp mang thai hộ. Một nguồn tin cho biết hành trình trở thành mẹ của Gaga bắt đầu từ năm 2024 nhưng trải qua nhiều thăng trầm vì những khó khăn về sức khỏe.

“Có những khoảnh khắc vui sướng tột cùng và cũng có những lúc tuyệt vọng. Thật sự rất buồn. Đó là một hành trình đầy khó khăn cả về thể chất lẫn cảm xúc để đi đến cái kết hạnh phúc này”, nguồn tin chia sẻ.

Lady Gaga và Michael Polansky đã chào đón con gái vào tháng 6 thông qua phương pháp mang thai hộ.

Hiện tại, Lady Gaga và Michael Polansky được cho là đã dành thời gian trong mùa hè để ở bên con gái. Nữ ca sĩ bắt đầu hẹn hò Polansky từ cuối năm 2019 và công khai mối quan hệ vào năm 2020. Cặp đôi đính hôn vào năm 2024, trong khi nhiều người bạn được cho là tin rằng cả hai đã bí mật tổ chức hôn lễ.