Người hùng đầu tiên

Cha con Jude Bellingham và Mark Bellingham. Ảnh: Instagram/@judebellingham

Điều này suýt diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi nếu bàn thắng của tiền vệ Jobe Bellingham trong trận Borussia Dortmund gặp Bayern Munich ở Giải vô địch quốc gia Đức không bị trọng tài khước từ vào phút cuối.

Một phần, nhiều người tiếc vì vấp ngã của Dortmund với đối thủ trực tiếp có thể khiến cuộc đua bớt phần gay cấn nhưng phần khác, không ít người xuýt xoa vì bỏ lỡ cơ hội chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện cú hat-trick thú vị kia.

Trên sân cỏ La Liga, Jude Bellingham trong màu áo Real Madrid ghi bàn vào lưới Racing de Santander mang về chiến thắng 3-0 cho đội bóng hoàng gia. Cùng lúc, cha của anh - ông Mark Bellingham - ghi đến 7 bàn trong cuộc thư hùng giữa Đội cựu cầu thủ Anh và Đội cựu cầu thủ Cộng hòa Ai len, dẫn đến chiến thắng cách biệt 13-1.

Người con vừa tròn 23 tuổi, ông bố đã bước sang tuổi 50, hai cha con cùng sống những phút giây hứng khởi khi đưa bóng vào lưới đối phương và được đồng đội vây quanh chúc mừng.

Nếu trên đất Đức, bàn thắng của cậu út Jobe Bellingham được công nhận thì sân cỏ hẳn thêm nhiều độc đáo. Nhưng không sao, hai người trong một nhà ghi bàn cũng nhắc nhở bao điều đáng nhớ.

Ông bố Mark Bellingham từng ghi hơn 700 bàn thắng khi khoác áo 20 đội bóng khác nhau, trong đó có nhiều câu lạc bộ khá tiếng tăm như Leamington, Stourbridge, Sutton Coldfield Town.

Khán giả đặt cho ông biệt danh “Pele của sân chơi không chuyên” hẳn vì mến mộ năng lực săn bàn của một chân sút miệt mài 25 năm gắn bó với sân cỏ. Và dù kết thúc sự nghiệp vào năm 2017, Mark vẫn không chịu rời hẳn thao trường.

Đó đây, công chúng vẫn nhận ra người cựu chiến binh này hiện diện trên khán đài ở các giải đấu nhằm chứng kiến và dõi theo hành trình của hai con. Đôi chân Mark đã rời mặt cỏ và bốn đường biên nhưng tấm lòng của người cha đau đáu về từng bước tiến của con thì mãi giục người đàn ông ở tuổi ngũ thập không lơ là với… sắp nhỏ.

Có phải vì thế mà người con lớn đang giữ vị trí trụ cột trong tuyến giữa của đội chủ sân Bernabeu luôn gọi cha mình là “người hùng sân cỏ đầu tiên”? Jude Bellingham kể với giọng tự hào rằng chính cha là người thầy trực tiếp dìu dắt mình từng bước vào sự nghiệp.

Xem cha thi đấu, dù ở đấu trường nào - chuyên nghiệp hay nghiệp dư - anh cũng tìm thấy niềm hứng khởi và sự kích thích giúp bản thân tiến bộ: “Cách ông đi bóng vượt qua đối thủ rồi chuyền cho đồng đội hoặc dứt điểm, cách ông ăn mừng sau bàn thắng luôn khiến tôi háo hức, muốn làm được như cha”.

Người hùng và người thầy đầu tiên ấy, hạnh phúc thay, vẫn còn hiện diện và sải bước theo chàng trai Jude, gần gũi, gắn bó và truyền cho chàng nhiều bài học cần thiết, nhiều kinh nghiệm quý.

Không chỉ giúp con trai mình khởi nghiệp ở câu lạc bộ Stourbridge Juniors, chính Mark Bellingham sau đó là người trực tiếp thương thảo để Jude Bellingham chuyển từ Borussia Dortmund về Real Madrid và Jobe Bellingham từ Sunderland sang khoác áo đội bóng cũ của anh trai.

“Cố lên! Cha vẫn thường nhắc tôi sau từng bước ngoặt. Ông quan sát từng chi tiết nhỏ và nhận ra tức thì các dấu hiệu biến đổi trong tinh thần, tâm trạng chúng tôi để đưa ra lời uốn nắn, khích lệ”, giọng Jude hào hứng. Anh vẫn nhận ra mình hãy còn là đứa bé dưới mắt nhìn và cách chăm sóc của cha.

Người hùng đầu tiên với Jude, vì thế, cứ còn mãi bên mình…