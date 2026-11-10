Đại chiến với U23 Thái Lan ở phố Núi

Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á hứa hẹn là phép thử quan trọng cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Liệu U23 Việt Nam có giành 3 điểm?

Tâm điểm của ngày khai màn Gia Lai VTV Cup 2026 là màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đây không chỉ là trận đấu mở màn của hai đội tại giải giao hữu quốc tế, mà còn là cuộc đối đầu luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá khu vực.

Được thi đấu trên sân Pleiku, U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả phố Núi. Tuy nhiên, U23 Thái Lan cũng là đối thủ giàu truyền thống ở các giải đấu trẻ Đông Nam Á. Vì vậy, cuộc chạm trán này sẽ mang đến những đánh giá đáng chú ý về sự chuẩn bị, chất lượng đội hình và khả năng vận hành lối chơi của hai đội.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân đáng chú ý tại Gia Lai VTV Cup 2026 khi chạm trán U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Ảnh: HAGL FC

Trước trận đấu, U23 Việt Nam đã có sự điều chỉnh nhân sự do ảnh hưởng của chấn thương. Hai cầu thủ Trần Thành Trung và Nguyễn Trọng Tuấn không thể tiếp tục góp mặt. Ban huấn luyện quyết định triệu tập bổ sung Cao Hoàng Minh của HAGL và Nguyễn Đức Phú của CLB Công an TP.HCM.

Cả hai đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V.League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, sở trường tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú từng khoác áo các đội tuyển U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Cầu thủ này có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền vệ phòng ngự.

Sự bổ sung này giúp ban huấn luyện có thêm phương án ở khu vực giữa sân, đặc biệt trong bối cảnh U23 Việt Nam cần duy trì sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự trước đối thủ có chất lượng.

Những ngày qua, U23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Pleiku để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì thể lực và rà soát các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu.

Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 với bốn đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Ngoài ý nghĩa của một giải giao hữu, đây là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng trước những nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Đặc biệt, cuộc đại chiến với U23 Thái Lan sẽ là thước đo đáng chú ý cho quá trình chuẩn bị của đội bóng áo đỏ.

Trận đấu bắt đầu lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Người hâm mộ chờ đợi màn thể hiện của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của bóng đá trẻ Đông Nam Á tại phố Núi.