Man City lao đao: Vấn đề lớn trên hàng tiền vệ đắt nhất Thế giới

Elliot Anderson, Enzo Fernandez và Ayyoub Bouaddi được kỳ vọng mở ra một giai đoạn mới cho tuyến giữa Man City, với nhiều năng lượng, giàu sức sống và cơ động hơn.

Hai trong số đó là phương án thay thế trực tiếp Rodri và Bernardo Silva. Riêng Bouaddi (18 tuổi) được chiêu mộ với niềm tin trở thành ngôi sao sau khi vụt sáng trên sân khấu World Cup.

Man City phơi áo trước Nottingham Forest - Ảnh: PL

Thế nhưng, Man City bước vào kỳ nghỉ quốc tế với 3 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, hàng tiền vệ lại là mối lo lớn nhất của Maresca. Vấn đề ấy dường như tồn tại từ lâu.

Man City từng dùng sức tấn công để bù đắp những khoảng trống phía sau, như trong chiến thắng 5-3 trước Sunderland. Tuy nhiên, khi tuyến trên giảm hiệu suất, điểm yếu ấy lập tức lộ ra.

Nottingham Forest có thể đưa cả chiếc xe buýt qua khoảng trống giữa sân của Man City. Cả hai bàn của Forest đều đến từ những pha phản công triển khai qua trung lộ, trong phạm vi bề ngang vòng tròn giữa sân.

Hai lần Elliot Anderson - người trên danh nghĩa đá tiền vệ trụ lao vào tranh bóng. Nhưng anh đều chậm hơn đối thủ, buộc toàn đội phải quay đầu đuổi theo.

Elliot Anderson đang phải đảm nhiệm nhiều vai trò

Thông tin từ phòng thay đồ Man City cho thấy, Anderson đang được giao nhiệm vụ của cả tiền vệ phòng ngự (số 6) lẫn tiền vệ con thoi (số 8).

Elliot Anderson đang phải ôm đồm nhiều công việc - Ảnh: MCFC

Dù xuất phát thấp nhất trong bộ ba giữa sân, tuyển thủ Anh vẫn được yêu cầu dâng cao tham gia phối hợp. Cách bố trí này phát huy sự cơ động của Anderson, song đòi hỏi một đồng đội phải lùi về bọc lót.

Trong hệ thống hiện tại, Enzo Fernandez thường lên cao và dạt quá rộng, khiến khoảng trống Elliot Anderson để lại không được che chắn.

Elliot Anderson cho thấy giá trị của mình khi bứt tốc bên cánh phải rồi tạt bóng chuẩn xác để Erling Haaland ghi bàn quyết định trước Leipzig. Nhưng khi Man City mất bóng, những tình huống như vậy sẽ khiến hàng thủ rơi vào thế bị động.

Bàn mở tỷ số của Nottingham Forest là một ví dụ. Josko Gvardiol nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối phương và thiếu phương án chuyền. Anderson đã lao lên bên phải, Rayan Cherki lùi về hỗ trợ muộn, còn Enzo không xuất hiện trong khung hình. Jair Cunha đoạt bóng từ chân Gvardiol rồi dễ dàng ghi bàn.

Maresca cần sắp xếp lại vị trí Enzo Fernandez

Enzo Maresca từng xếp Bouaddi đá cùng Anderson và Enzo trong trận thua Brighton. Cách bố trí ấy làm giảm sức sáng tạo, cho thấy Man City cần ít nhất một trong hai cầu thủ Cherki hoặc Phil Foden trên sân.

Maresca cần giải bài toán nơi trung tuyến Man City - Ảnh: FB

Enzo đã tạo thêm mối đe dọa trong vòng cấm bằng những pha băng vào cột xa, trong đó có tình huống ghi bàn trước Leipzig. Tuy nhiên, với mức phí 125 triệu bảng, ngang kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh, tiền vệ người Argentina được kỳ vọng đóng góp nhiều hơn.

Bouaddi là lựa chọn cho vị trí tiền vệ trụ, nhưng ở tuổi 18, anh khó một mình cáng đáng khu trung tuyến trước sức ép và cường độ tranh chấp tại Ngoại hạng Anh.

Đá cặp với Anderson có thể giúp tiền vệ người Maroc phát huy tốt hơn. Khi đó, Maresca phải quyết định liệu Enzo có thể thay Cherki ở vị trí số 10 và mang lại nhiều bàn thắng hơn, hay kéo anh xuống thấp để Anderson có thêm khoảng trống phát huy sở trường.

Man City sẽ tiếp Fulham rồi làm khách trên sân Arsenal sau kỳ nghỉ quốc tế. Trước hai trận đấu ấy, Maresca cần sớm điều chỉnh, bởi sự mất cân bằng của bộ ba tiền vệ đang khiến cả đội chao đảo.