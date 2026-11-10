Chân Tử Đan và Keanu Reeves: Hai phong cách cận chiến trên màn ảnh

Trong dòng phim hành động, Chân Tử Đan và Keanu Reeves là hai ngôi sao sở hữu sức hút riêng nhờ khả năng thể hiện những phân cảnh chiến đấu giàu tính chân thực. Dù cùng theo đuổi hình tượng nhân vật có khả năng đối đầu với nhiều đối thủ, cả hai lại lựa chọn cách tiếp cận riêng, phản ánh nền tảng võ thuật và đặc trưng của hai nền điện ảnh.

Chân Tử Đan được đào tạo võ thuật từ nhỏ, có nền tảng về nhiều môn phái và từng bước khẳng định tên tuổi qua những bộ phim hành động Hong Kong. Phong cách của nam diễn viên nổi bật bởi tốc độ ra đòn, khả năng phản xạ và sự chính xác trong từng chuyển động. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh, anh thường kết hợp những đòn đánh liên hoàn, kỹ thuật khóa và phản công để tạo nên các màn giao đấu có nhịp độ nhanh, đẹp mắt.

Chân Tử Đan và Keanu Reeves đại diện cho hai phong cách cận chiến trên màn ảnh.

Dấu ấn này được thể hiện rõ trong loạt phim Diệp Vấn, nơi Chân Tử Đan đưa hình ảnh Vịnh Xuân Quyền đến gần với đông đảo khán giả quốc tế. Những cú đấm liên hoàn ở cự ly gần, khả năng kiểm soát đối thủ và cách chuyển đổi thế đánh linh hoạt trở thành đặc điểm nhận diện của nhân vật. Trước đó, nam diễn viên cũng gây chú ý qua Sát Phá Lang với những màn đối đầu giàu tính kỹ thuật, góp phần khẳng định vị thế trong dòng phim võ thuật.

Không chỉ sở hữu kỹ năng chiến đấu, Chân Tử Đan còn có kinh nghiệm chỉ đạo võ thuật, tham gia xây dựng các phân cảnh hành động phù hợp với tính cách nhân vật và diễn biến câu chuyện. Nhờ vậy, những màn giao đấu trong phim của anh thường có sự kết hợp giữa kỹ thuật thực chiến, tính biểu diễn và nhịp điệu điện ảnh.

Trong khi đó, Keanu Reeves tạo dựng hình tượng ngôi sao hành động Hollywood theo hướng hiện đại. Dù từng tham gia nhiều bộ phim thuộc thể loại này, vai sát thủ John Wick trong loạt phim cùng tên mới thực sự đưa phong cách chiến đấu của nam diễn viên trở thành dấu ấn nổi bật. Nhân vật thường xuyên đối mặt với nhiều đối thủ trong không gian hẹp, sử dụng súng đạn kết hợp những kỹ thuật vật lộn và khống chế ở cự ly gần.

Màn hội ngộ của Chân Tử Đan và Keanu Reeves trong John Wick: Chapter 4.

Phong cách này được biết đến với tên gọi Gun-fu, kết hợp kỹ thuật sử dụng súng với các môn võ như Judo và Jiu-jitsu. Để thể hiện John Wick, Keanu Reeves trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu về bắn súng, vật lộn và điều khiển phương tiện. Những động tác chuyển đổi giữa tấn công bằng súng, quật ngã và khống chế đối thủ tạo nên nhịp chiến đấu liên tục, mang màu sắc riêng cho loạt phim.

Điểm giao thoa đáng chú ý giữa hai ngôi sao xuất hiện trong John Wick: Chapter 4. Keanu Reeves tiếp tục đảm nhận vai John Wick, trong khi Chân Tử Đan xuất hiện với nhân vật Caine, một sát thủ khiếm thị có khả năng chiến đấu đáng gờm. Sự xuất hiện của nam diễn viên Hong Kong mang đến màu sắc mới cho bộ phim, đặc biệt qua những phân cảnh sử dụng kiếm, súng và kỹ thuật cận chiến.

Caine không đơn thuần dựa vào sức mạnh thể chất mà còn tận dụng thính giác, khả năng phán đoán và sự nhạy bén để đối phó với đối thủ. Chân Tử Đan cũng góp phần định hình phong cách chiến đấu cho nhân vật, kết hợp yếu tố võ thuật Trung Hoa với cách dàn dựng hành động hiện đại. Trong khi đó, John Wick tiếp tục phát huy lối giao chiến linh hoạt, tận dụng vũ khí và môi trường xung quanh để giành lợi thế.

Hai ngôi sao hành động sở hữu trường phái chiến đấu mang dấu ấn riêng.

Màn đối đầu giữa hai nhân vật trở thành điểm nhấn của bộ phim bởi sự tương phản trong cách chiến đấu. Nếu Caine tạo ấn tượng bằng những chuyển động có tính toán và kỹ thuật sử dụng vũ khí độc đáo, John Wick lại đại diện cho phong cách tấn công trực diện, liên tục gây áp lực lên đối thủ.

Qua nhiều năm hoạt động, Chân Tử Đan và Keanu Reeves đều xây dựng được hình tượng hành động có sức sống riêng. Một người đại diện cho tinh thần võ thuật Hong Kong với nền tảng kỹ thuật được trau chuốt, người còn lại góp phần định hình phong cách sát thủ hiện đại của Hollywood. Cuộc hội ngộ trong John Wick: Chapter 4 vì thế không chỉ mang đến những màn giao đấu hấp dẫn mà còn cho thấy sức hút của hai trường phái cận chiến trên màn ảnh.