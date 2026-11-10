Khác biệt khiến Kane bị gạch tên ở đội hình thế giới của FIFPRO

Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Theo công bố của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) rạng sáng 10/11, Kane không góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của năm. Nghịch lý là chân sút người Anh vừa giành giải thưởng Quả bóng vàng 2026 hồi tháng 10 với màn trình diễn thuyết phục ở cấp câu lạc bộ lẫn tuyển quốc gia, đồng nghĩa có thể xem anh là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại.

Theo Sky Sports, suốt 21 năm lịch sử FIFPRO, tất cả cầu thủ giành giải Quả bóng vàng trước Kane đều góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm tương ứng. Ngay lập tức, truyền thông Anh đặt dấu hỏi về cách bình chọn của hai giải thưởng trên.

Nguyên nhân đầu tiên nằm ở đối tượng tham gia bỏ phiếu. FIFPRO được quyết định hoàn toàn bởi các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trên toàn thế giới. Ở kỳ bình chọn năm 2026, có 19.806 cầu thủ đến từ 73 quốc gia tham gia lựa chọn những đồng nghiệp hay nhất.

Ngược lại, Quả bóng vàng do tạp chí France Football tổ chức, với hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Mỗi người bỏ phiếu lựa chọn 10 cầu thủ hay nhất trong danh sách 30 ứng viên, với điểm số giảm dần từ 15 xuống 1.

Đội hình tiêu biểu năm 2026 của FIFPRO.

Sự khác biệt thứ hai nằm ở cách đánh giá thành tích. Với giải Quả bóng vàng, France Football quy định ba tiêu chí theo thứ tự ưu tiên: phong độ cá nhân, khả năng tạo ảnh hưởng quyết định; thành tích tập thể và danh hiệu; cuối cùng là đẳng cấp cùng tinh thần fair-play. Điều này có nghĩa một cầu thủ được đánh giá tổng thể dựa trên đóng góp trong cả mùa giải, ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, FIFPRO tập trung xây dựng một đội hình gồm 11 cầu thủ hay nhất ở từng vị trí. Người tham gia bình chọn lựa chọn ba cái tên nổi bật nhất ở các nhóm thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Những người nhận nhiều phiếu nhất ở từng vị trí sẽ được lựa chọn, với một suất cuối cùng dành cho cầu thủ ngoài hàng thủ có số phiếu cao tiếp theo.

Khác biệt của hai giải thưởng từng được nêu rõ bởi Erling Haaland, người góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của FIFPRO nhưng chỉ xếp thứ 8 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Chân sút của Man City từng chia sẻ trên trang chủ FIFPRO: "Không gì tuyệt vời hơn khi được chính những cầu thủ khác bình chọn". Khi đó, Haaland nhấn mạnh "sự công nhận từ những người trực tiếp thi đấu mang ý nghĩa đặc biệt".

Ngoài Haaland, trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool cũng từng xem việc được đồng nghiệp ghi nhận là "một trong những vinh dự lớn nhất", bởi họ hiểu rõ những yêu cầu và áp lực của bóng đá đỉnh cao.

Có thể kết luận FIFPRO phản ánh sự đánh giá của giới cầu thủ về những đồng nghiệp hay nhất ở từng vị trí, còn giải Quả bóng vàng tìm kiếm cá nhân có màn trình diễn nổi bật nhất mùa giải. Quan điểm chung lâu nay là Quả bóng vàng cho tính chuyên môn cao hơn do các nhà báo thể thao thường có khả năng bao quát rộng và ít mang cảm xúc vào bình chọn, còn FIFAPRO gần gũi với thực tế sân cỏ hơn bởi được quyết định từ các cầu thủ chuyên nghiệp. Hai giải thưởng không mâu thuẫn mà bổ sung những góc nhìn khác nhau về giá trị của một cầu thủ trong bóng đá hiện đại.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.