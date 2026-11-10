Tuyển Thái Lan sẽ vô địch khi chính thức có người thay Madam Pang

Với những đối thủ không quá vượt trội, thầy trò HLV Anthony Hudson được kỳ vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ khi Madam Pang giữ cương vị Chủ tịch FAT. Tuyển Thái Lan cũng chính thức có trưởng đoàn đội tuyển quốc gia mới. Ông Chalermchai Mahakitsiri được bổ nhiệm vào vị trí mà Madam Pang từng đảm nhiệm trước khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển trong công tác quản lý đội tuyển Thái Lan. Ông Chalermchai lập tức bắt tay vào nhiệm vụ khi trực tiếp đến theo dõi buổi tập đầu tiên của đội tuyển, chuẩn bị cho King’s Cup lần thứ 52 diễn ra tại tỉnh Sisaket từ ngày 12 đến 17/11.

Đáng chú ý, tân trưởng đoàn đặt mục tiêu giành chức vô địch ngay ở giải đấu đầu tiên trên cương vị mới. HLV Anthony Hudson cũng có chung tham vọng khi khẳng định tuyển Thái Lan sẽ làm việc chăm chỉ để nâng cao chiếc cúp vào ngày 17/11.

Tuyển Thái Lan đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch King's Cup 2026 sau khi chính thức có trưởng đoàn mới thay Madam Pang. Ảnh: FAT

Xét về tương quan lực lượng, Thái Lan có cơ hội đáng kể để đăng quang. King’s Cup 2026 có bốn đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Oman, Tajikistan và Brunei. Đây không phải những đối thủ quá xa lạ với bóng đá khu vực, nhưng xét về vị thế và lợi thế sân nhà, Thái Lan có cơ sở để hướng đến trận chung kết.

Theo lịch thi đấu, Oman gặp Tajikistan lúc 16h ngày 14/11, trong khi Thái Lan đối đầu Brunei lúc 19h30. Hai đội giành chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết ngày 17/11.

Đặc biệt, việc chỉ phải gặp Brunei ở bán kết mang đến cơ hội thuận lợi cho thầy trò HLV Anthony Hudson. Nếu chơi đúng khả năng, đội chủ nhà có thể giành vé vào chung kết và tiến gần hơn đến danh hiệu mà người hâm mộ đang chờ đợi.

Áp lực dành cho bóng đá Thái Lan không nhỏ. Theo HLV Anthony Hudson, đội tuyển đã hai năm chưa giành được danh hiệu. Vì vậy, King’s Cup lần này mang ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng tìm lại vị thế của đội bóng xứ chùa vàng.

Kể từ khi Madam Pang trở thành Chủ tịch FAT vào năm 2024, bóng đá Thái Lan vẫn chưa thể có thêm danh hiệu lớn ở cấp độ đội tuyển nam. Việc bổ nhiệm trưởng đoàn mới cùng một giải đấu có những đối thủ vừa sức mở ra cơ hội để Thái Lan tìm kiếm bước ngoặt.

Cơ hội rất thuận lợi nhưng cũng không đồng nghĩa với chức vô địch đã nằm trong tay đội chủ nhà. Thái Lan vẫn cần thể hiện bản lĩnh ở trận đấu quyết định, đặc biệt nếu phải đối đầu Oman hoặc Tajikistan trong trận chung kết.