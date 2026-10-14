Hai chiến sĩ công an Thanh Hoá hiến máu cứu cụ bà 88 tuổi

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, 2 chiến sĩ thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh vừa kịp thời hiến máu, góp phần cứu sống một cụ bà 88 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, cụ Nguyễn Thị Dần (SN 1938), được đưa vào Khoa Huyết học lâm sàng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng huyết áp cao, giảm tiểu cầu nặng, xuất huyết toàn thân. Bệnh nhân có nhóm máu O, cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

2 cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời hiến máu ngay trong đêm giúp cụ bà 88 tuổi qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Ngay khi nhận được thông tin kêu gọi hiến máu, đêm 13/8, các anh Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành (chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm cần thiết và đủ điều kiện hiến máu, hai chiến sĩ trực tiếp hiến máu để phục vụ công tác cấp cứu. Được truyền máu kịp thời, cụ Dần qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.

Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá, hành động của hai chiến sĩ Hơ Văn Chứ và Lò Văn Thành thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với người dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây cũng là hành động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an nhân dân.

Khoảng cuối tháng 3/2026, 2 cán bộ công an xã ở Thanh Hoá cũng vượt 30km hiến máu cứu bệnh nhân. Theo đó, tối 22/3, nhận được thông tin chị N.T.T (SN 1984 trú tại xã Triệu Sơn) bị vỡ nhân xơ tử cung đang nguy kịch, cần truyền máu gấp để cấp cứu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng - Tổ trưởng tổ Cảnh sát khu vực và Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ - cán bộ Công an xã Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá) lập tức lên đường. Chỉ trong vòng 30 phút, hai anh vượt quãng đường hơn 30km trong đêm tối, kịp thời có mặt tại bệnh viện.

Những giọt máu nghĩa tình của 2 anh tiếp thêm hy vọng, giúp các y, bác sĩ có đủ điều kiện tiến hành ca phẫu thuật thành công, giúp chị N.T.T vượt qua cơn nguy kịch.