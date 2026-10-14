Khởi tố đối tượng đâm tử vong nữ sinh viên người Lào ở ký túc xá

Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/10, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin tại Khu ký túc xá của Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại Gia Lai (địa chỉ số 02 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú), xảy ra vụ án “Giết người”. Nạn nhân là chị S.K (SN 2006, Quốc tịch Lào) đang theo học tại trường này.

Khởi tố đối tượng Phạm Minh Phúc đâm tử vong nữ sinh người Lào ở ký túc xã. (Ảnh: CAGL).

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy xét làm rõ đối tượng và triển khai thu thập tài liệu chứng cứ tại hiện trường, củng cố tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 9/2024 thông qua mạng xã hội Facebook, nạn nhân quen biết và nảy sinh tình cảm với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú thôn Ia Lâm, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai; chỗ ở tại hẻm 43 Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng, Gia Lai).

Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Phúc cho rằng chị S.K có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông, bực tức.

Khoảng 21h30’ ngày 12/10, sau khi đã nhậu cùng bạn bè, Phúc đến trước cửa phòng ở của chị S.K thì thấy cửa phòng đóng kín nên đối tượng đã dùng gạch đập vỡ kính để mở cửa, xông vào bên trong.

Lúc này, Phúc yêu cầu chị S.K phải xin lỗi và Phúc đã rút dao giấu trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Phúc nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chị S.K được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Công an tỉnh Gia Lai đã truy xét và vận động đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ra đầu thú. Sau đó, biết không thể thoát tội, Phạm Minh Phúc đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Phúc. Đến ngày 14/10, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc về tội “Giết người” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung điều tra làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật và tham mưu các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại, gia đình bị hại.