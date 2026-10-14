Bắt đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng qua đầu tư vàng, sim số đẹp

Ngày 14/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú đường Thanh Sơn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Từ đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Dù đã trả một phần, đến cuối tháng 4/2025, Thưởng vẫn còn nợ người phụ nữ này 328 triệu đồng.

Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục lấy lý do cần vốn làm ăn để vay tiền bà H. nhưng thực tế sử dụng vào việc đầu tư vàng trên sàn giao dịch ngoại hối Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi cho bà H. hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình.

Ngày 31/5/2025, Thưởng tiếp tục vay tiền và ký giấy đặt cọc đất theo yêu cầu của bà H. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất ghi trong giấy tờ đã được bán từ năm 2018.

Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục viện lý do cần tiền chuộc lại căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay thêm tiền của bà H. Song, số tiền nhận được vẫn được Thưởng sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Thưởng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Đến cuối tháng 7/2025, Thưởng chuyển sang đưa ra thông tin kinh doanh sim số đẹp, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và lợi nhuận dự kiến để thuyết phục bà H. góp tiền. Thưởng đề nghị bà H. chuyển khoản trực tiếp cho bà H.T.K.N., đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng Thưởng, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho bà N. với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số các giao dịch được giới thiệu là mua bán sim, thực tế chỉ có 3 sim được giao dịch. Thưởng đã hoàn trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng, còn hơn 1,312 tỷ đồng chưa trả.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex. Sau khi thua lỗ, Thưởng không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân từng cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả, cũng như người có thông tin, tài liệu về vụ việc, chủ động liên hệ cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng; hoặc Điều tra viên Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại 0942 082 828.

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