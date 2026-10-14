VKSND tối cao: Tống đạt Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, trả tự do cho bị án

Video: VKSND tối cao tống đạt Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với bị án Nguyễn Minh Tín để xem xét lại bản án theo thủ tục Giám đốc thẩm.

Mới đây, Vụ Công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7), VKSND tối cao đã trực tiếp tống đạt Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với bị án Nguyễn Minh Tín để xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Theo Quyết định số 337/QĐ-VKS-V7 ngày 13/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, việc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện đối với phần hình phạt 1 năm tù tại Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT ngày 28/8/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Kiểm sát viên Vụ 7, VKSND tối cao thông tin nội dung Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm với bị án.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 13/QĐ-VKSTC-V7 cùng ngày 13/10/2026 của VKSND tối cao.

Đáng chú ý, VKSND tối cao yêu cầu Ban Giám thị Trại giam Định Thành, tỉnh An Giang, trả tự do ngay cho bị án Nguyễn Minh Tín.

VKSND tối cao đã trực tiếp tống đạt Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với bị án Nguyễn Minh Tín để xem xét lại bản án theo thủ tục Giám đốc thẩm.

Sau khi VKSND tối cao tống đạt Quyết định số 377/QĐ-VKS-V7, cán bộ Trại giam Định Thành đã hoàn thiện hồ sơ và trả tự do ngay cho bị án Nguyễn Minh Tín.

Cùng ngày, Viện trưởng VKSND tối cao đã quyết định kháng nghị một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 28/2025/HS-PT ngày 28/8/2025 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đối với bị cáo Nguyễn Minh Tín.

VKSND tối cao đọc Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo quyết định kháng nghị, bản án phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Minh Tín vừa chịu hình phạt 1 năm tù, vừa bị phạt tiền 50 triệu đồng với tư cách là hình phạt chính đối với cùng một tội danh, vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự về hình phạt chính. Ngoài ra, bản án còn áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm” trong khi thông tin nhân thân thể hiện bị cáo đã được xóa án tích.

Vi phạm này dẫn đến hậu quả trong thi hành án. Từ ngày 27/7/2026, bị cáo Tín đã chấp hành án phạt tù tại trại giam Định Thành, tỉnh An Giang.

Bị án Nguyễn Minh Tín không giấu được sự xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe khi nghe đến nội dung được trả tự do ngay lập tức.

Khi quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được công bố, bị án Nguyễn Minh Tín không giấu được sự xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe khi nghe đến nội dung được trả tự do ngay lập tức.

Sau những tháng ngày chấp hành án, giây phút ấy mang đến cho Tín niềm xúc động khó diễn tả thành lời. Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao không chỉ mở ra cơ hội trở về với gia đình mà còn thắp lên hy vọng khi vụ án được xem xét lại theo thủ tục Giám đốc thẩm.

Hiện vụ án sẽ được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của pháp luật.