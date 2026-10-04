Nghĩa tình ở Khánh Hưng

Trở về cuộc sống đời thường, những người lính Cụ Hồ tiếp tục gìn giữ tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau vượt qua khó khăn, đóng góp xây dựng quê hương.

"Thép trong lòng địch"

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vùng đất Khánh Hưng là căn cứ địa cách mạng kiên trung, địa bàn đứng chân và chuyển quân quan trọng của các lực lượng cách mạng. Nơi đây là mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ địch, chúng liên tục mở các cuộc càn quét, ném bom, rải chất độc hoá học và lập nhiều đồn bốt nhằm chia cắt Nhân dân với cách mạng. Dù vậy, Khánh Hưng vẫn duy trì thế trận chiến tranh Nhân dân, là "thép trong lòng địch".

Những năm tháng chiến tranh, Nhân dân Khánh Hưng hết lòng giúp đỡ lực lượng cách mạng. Bà con đào hầm bí mật ngay trong nhà, ngoài vườn che giấu cán bộ, chiến sĩ, bộ đội chủ lực và lực lượng biệt động. Mặc dù bị địch bao vây kinh tế và kiểm soát khắt khe từng ký gạo, muối, người dân vẫn tìm mọi cách chèo xuồng, băng rừng tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho các căn cứ cách mạng.

Ông Lê Hoàng Lân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Rạch Lùm B, kể lại.

"Bà con từ người già đến trẻ nhỏ còn tích cực tham gia giao liên, tải thương, dẫn đường; đồng thời là "mắt thần" tình báo, theo dõi hoạt động địch để kịp thời báo tin cho lực lượng ta tránh càn hoặc tổ chức phục kích. Chưa hết, bà con hưởng ứng phong trào "du kích chiến", tự tạo vũ khí thô sơ (chông, bẫy, mìn) gài bẫy địch, đồng thời tổ chức các cuộc đấu tranh chính trị trực diện đòi dân sinh, dân chủ và chống gom dân vào ấp chiến lược”, ông Lê Hoàng Lân tự hào hồi nhớ.

Ông Lê Hoàng Lân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Rạch Lùm B, xã Khánh Hưng, chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh tiểu học nhân dịp các em đến thăm Bia kỷ niệm thành lập Tiểu đoàn 303 anh hùng.

Toàn xã Khánh Hưng có 82 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cựu chiến binh Trần Hoàng Chiến, ấp Nhà Máy B, chia sẻ, câu chuyện xúc động nhất ở vùng căn cứ Khánh Hưng mà ông nhớ hoài là chuyện về những người mẹ hy sinh thầm lặng.

Có người mẹ dù biết nguy hiểm tính mạng khi địch vào xét nhà, vẫn thản nhiên ngồi tráng bánh, dệt chiếu trên nắp hầm bí mật để che mắt địch, đánh lạc hướng quân càn. Nhiều gia đình chấp nhận bị địch đốt nhà, đánh đập dã man, chứ nhất quyết không khai nơi nuôi giấu cán bộ... Sự hy sinh thầm lặng của các mẹ, các chị đã bảo vệ an toàn lực lượng cách mạng suốt những năm tháng gian lao.

"Bên cạnh đó, rất nhiều mẹ lần lượt tiễn chồng, những đứa con thân yêu lên đường kháng chiến, nhưng chẳng biết ngày trở lại, đau thắt quặn lòng khi nhận được tin chồng, con đã hy sinh”, cựu chiến binh Trần Hoàng Chiến xúc động.

Với các cựu chiến binh, điều thấm thía và tự hào nhất chính là sức mạnh vùng căn cứ năm xưa được xây từ "thế trận lòng dân". Sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân tạo nên bức tường thành kiên cố mà vũ khí hiện đại của địch không thể phá vỡ; cùng tinh thần đoàn kết, kiên cường, chịu đựng gian khổ, sẵn sàng hy sinh của Nhân dân Khánh Hưng vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất đất nước.

Sáng mãi tình đồng đội

Những người bước ra từ cuộc chiến đã cùng trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết; nhiều người tiễn đồng đội ra đi khi mái tóc còn xanh, chưa lập gia đình... Thế nên, tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng, sự thấu hiểu sâu sắc qua năm tháng chiến tranh đau thương, cùng trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử là sợi dây gắn kết những người lính năm xưa.

Ông Trịnh Hoàng Thái, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Bãi Ghe, chia sẻ: “Nhiều cựu chiến binh trở về đời thường đối mặt với hội chứng tâm lý hậu chiến hoặc nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Việc gặp mặt, ngồi bên nhau, kể nhau nghe câu chuyện cũ, kỷ niệm xưa là cách tự chữa lành hiệu quả nhất. Ðáng quý là nhiều thương binh, bệnh binh dành quãng đời còn lại cho những việc ấm áp nghĩa tình như: chăm sóc mộ phần, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, chăm lo đời sống người thân đồng đội...”.

Ông Trịnh Hoàng Thái, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Bãi Ghe, xã Khánh Hưng, tích cực lao động, có thu nhập ổn định từ mô hình nuôi cá bổi thương phẩm.

Từng cầm súng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, ngày nay, trên mặt trận đời thường, những cựu chiến binh thi đua lao động, phát triển kinh tế. Họ đoàn kết, giúp nhau, xuất phát từ tình đồng chí sâu nặng và khát khao tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước trong thời bình, chứng minh ý chí, nghị lực của thương, bệnh binh “tàn nhưng không phế".

“Chúng tôi xác định, công tác giảm nghèo là mặt trận hàng đầu, là "trận đánh" mới, cần sự đoàn kết để chiến thắng. Thông qua hoạt động hội, phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" được đẩy mạnh. Chi hội thành lập các câu lạc bộ doanh nghiệp cựu chiến binh, để chia sẻ vốn, giống cây trồng, vật nuôi và kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”, ông Trịnh Hoàng Thái cho biết./.