Biện pháp phục vụ cộng đồng hay còn gọi là hình phạt lao động công ích được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Úc. Đây được xem là một biện pháp hiệu quả giúp giảm tình trạng quá tải trong các nhà tù, hỗ trợ quá trình cải tạo và giảm tỷ lệ giam giữ, đồng thời cho phép người phạm tội có những đóng góp tích cực cho cộng đồng.