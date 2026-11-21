Nghi là trúng
Thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn, tối 18-11, tổ tuần tra Cảnh sát 113 Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an phường Hội Phú (Gia Lai) phát hiện đối tượng N.X.D (1994, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe mô-tô 81B2-365.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra phát hiện đối tượng cất giấu 1 túi ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng mà theo D. khai là ma túy “đá” mua về để sử dụng. Tổ công tác tiến hành đưa đối tượng, phương tiện và tang vật có liên quan về trụ sở Công an phường Hội Phú để tiếp tục điều tra, xác minh,xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghi-la-trung-post361340.html