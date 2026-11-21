Công an phường Hải Vân trao trả tài sản cho ông Tươi.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã xác minh và nhanh chóng liên hệ người đánh rơi là ông Vũ Văn Giang (trú phường Hải Vân) đến nhận lại tài sản. Ông Giang vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tươi cùng lực lượng Công an phường đã nhiệt tình hỗ trợ.