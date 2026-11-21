Hành động đẹp đời thường
Chiều 19-11, anh Nguyễn Văn Tươi (45 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân, rơi trên đường Nguyễn Lương Bằng (Đà Nẵng), liền mang đến Công an phường Hải Vân giao nộp để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường đã xác minh và nhanh chóng liên hệ người đánh rơi là ông Vũ Văn Giang (trú phường Hải Vân) đến nhận lại tài sản. Ông Giang vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tươi cùng lực lượng Công an phường đã nhiệt tình hỗ trợ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-dong-dep-doi-thuong-post361335.html