Đối tượng Huỳnh Minh L. bị khởi tố về hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, L. đã cho 2 người dân ở tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) và xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng) vay mỗi người 20 triệu đồng với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 120%/năm. Từ tháng 2-2023 đến 9-2026, L. đã thu của 2 người vay này tổng cộng hơn 117 triệu đồng tiền lãi. Ngoài ra, L. còn cho một số người khác vay tiền với lãi suất 120%-240%/năm. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ.