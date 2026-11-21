Khuya 20/11, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Láng - Cầu 361, thuộc phường Láng. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiềm ẩn nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia rồi lái xe về nhà. Do đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra vào ban đêm, đặc biệt trong những khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

Trong khoảng 3 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác kiểm tra nhiều tài xế ô tô và xe máy. Đáng chú ý, trong khi không phát hiện trường hợp tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, nhiều người điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn bị phát hiện đã sử dụng rượu, bia nhưng tiếp tục tham gia giao thông.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp tài xế xe ôm công nghệ vi phạm nồng độ cồn ở các mức khác nhau. Trong đó, tài xế Đ.V.B (SN 1982, trú tại Hà Nội) có kết quả kiểm tra 0,106 mg/L khí thở.

Một tài xế xe ôm công nghệ khác cho biết, sau khi hoàn thành chuyến xe cuối cùng trong buổi tối, người này được bạn bè rủ đi ăn đêm và đã uống 2 cốc bia trước khi điều khiển xe máy.

Không chỉ các tài xế xe ôm công nghệ, tổ công tác còn phát hiện những trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao. Cá biệt, có hai người vi phạm lần lượt 0,686 mg/L và 0,425 mg/L khí thở.

Theo quy định, mỗi trường hợp vi phạm ở mức này bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, mặc dù công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn được triển khai thường xuyên, vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

"Có trường hợp bị phát hiện vi phạm ở mức khá cao, lên tới 0,686 mg/L khí thở vẫn điều khiển xe máy chở người thân ra về. Đây là hành vi luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm để răn đe", CSGT khẳng định.

Bên cạnh việc kiểm tra các tài xế ô tô, xe máy như thường lệ, lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm soát nhóm tài xế xe ôm công nghệ. Đây là nhóm thường xuyên di chuyển trên đường để phục vụ hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, trong đó có những chuyến xe vào ban đêm.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 3 khẳng định, các trường hợp vi phạm đều được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định, không có ngoại lệ.

Thời gian tới, vào các ngày cuối tuần, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm, tập trung vào các khung giờ có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là các hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, ma túy.

Việc duy trì kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ sớm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.