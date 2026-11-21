Ngày 18-11, anh Vũ Văn Vinh (SN 1992, trú làng Kha, xã Ia Mơ) gửi thư cảm ơn Công an (CA) 2 xã Ia Mơ và xã Ia Pia, vì đã hỗ trợ tìm kiếm 2 con là cháu K.Y. (13 tuổi) và Đ.T. (7 tuổi).

Trước đó, chiều cùng ngày, nhận tin từ nhà trường về việc 2 con không đến lớp và chưa về nhà, gia đình anh Vinh lo lắng, nghi các cháu đi lạc nên trình báo CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CA xã Ia Mơ phối hợp với CA xã Ia Pia tổ chức rà soát, tìm kiếm. Sau hơn 1 giờ, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu tại địa bàn xã Ia Pia và đưa về nhà an toàn.

Những dòng tri ân của phụ huynh gửi tới lực lượng CA cấp xã sau khi con được tìm thấy an toàn. Ảnh: Thúy Trinh

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu tháng 10-2026 đến nay, có 6 trẻ đi lạc tại các xã Chư Sê, Chư Pưh, Ia Mơ, Ia Hrung, Đak Đoa…

Nhờ sự phối hợp của lực lượng CA, quần chúng, cộng đồng mạng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các trường hợp đi lạc đều được tìm thấy.

Chiều 28-10, CA xã Chư Pưh tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Yến Nhi (trú thôn Hòa Tín, xã Chư Pưh) về việc con gái là cháu P.H.M. (SN 2015) rời khỏi nhà cùng xe đạp từ 15 giờ 40 phút cùng ngày, nhưng chưa trở về.

Ngay sau đó, CA xã đăng tải thông tin tìm kiếm trên trang Facebook “Công an xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở rà soát địa bàn.

Đại úy Lê Anh Tuấn, cán bộ tổ phòng, chống tội phạm (CA xã Chư Pưh), cho biết lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình và người dân để tìm kiếm, cũng như trích xuất camera an ninh để khoanh vùng. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình đồi rẫy hiểm trở.

Đến khoảng 2 giờ ngày 29-10, cháu bé được tìm thấy tại đồng ruộng thuộc thôn Pleikly Phun, xã Chư Pưh và được đưa về nhà an toàn.

Chị Bloanh đến Công an xã Ia Hrung nhận lại con. Ảnh: Thúy Trinh

Cũng trong ngày 28-10, tại xã Ia Hrung, ông Ksor Woh (SN 1961, trú làng Jut, xã Ia Hrung) phát hiện 1 bé gái khoảng 5 tuổi đi lạc tại Khu công nghiệp Diên Phú, nên đưa về chăm sóc và trình báo CA xã.

Công an xã Ia Hrung nhanh chóng xác minh, đăng tải thông tin nhận dạng. Nhờ đó, chị Bloanh (trú thôn Ia Kbăm, xã Ia Pa) nhận ra con gái và đến đón cháu về lúc 17 giờ cùng ngày.

Theo chị Bloanh, ngày 28-10, chị đưa con gái đến làm việc tại khu vực Khu công nghiệp Diên Phú. Do mải làm việc, nên chị không để ý nên cháu bị đi lạc.

Trong lá thư tay mộc mạc viết mới đây, chị Bloanh đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự giúp đỡ quý báu của CA xã Ia Hrung, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và gia đình ông Ksor Woh đã giúp gia đình chị vượt qua những giờ phút hoang mang tột độ.

Không chỉ tổ chức tìm kiếm, lực lượng CA cơ sở còn chú trọng chăm sóc, ổn định tâm lý cho trẻ trong thời gian chờ xác minh, liên hệ gia đình.

Khoảng 9 giờ ngày 9-11, nhận tin báo của người dân về 1 bé trai khoảng 10 tuổi đứng một mình tại khu vực bến xe Đak Đoa, CA xã Đak Đoa cử cán bộ đưa cháu về trụ sở xác minh.

Thiếu tá Đàm Minh Tuấn - Phó Trưởng CA xã Đak Đoa, cho biết đầu tháng 11-2026, cháu theo bố mẹ từ xã Ngọc Tụ, tỉnh Quảng Ngãi qua tỉnh Đăk Lăk để hái cà phê thuê.

Ngày 9-11, bố mẹ gửi cháu đi xe khách về quê, dự kiến xuống tại bến xe Đắk Tô, nhưng nhà xe chở nhầm đến bến xe Đắk Đoa.

"Ở nơi xa lạ, cháu bé rất sợ hãi. Chúng tôi đã phân công cán bộ kiểm tra sức khỏe, lo ăn uống, nghỉ ngơi và trấn an tinh thần cho cháu. Chi hội Phụ nữ CA xã cũng chuẩn bị đồ dùng cá nhân thiết yếu cho cháu sử dụng trong thời gian chờ đợi" - Thiếu tá Tuấn kể.

CA xã Đak Đoa liên hệ CA xã Ngọc Tụ xác minh nơi cư trú, kết nối với người thân và gửi cháu về nhà bằng xe khách. Khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu đã đoàn tụ với gia đình an toàn.

Những câu chuyện kể trên cho thấy trẻ nhỏ có thể đi lạc trong nhiều hoàn cảnh: Theo bố mẹ đi làm ăn xa, gặp sự cố khi di chuyển, tự ý rời nhà hoặc vui chơi thiếu sự giám sát của người lớn. Sự chủ động thông báo của người dân cùng phản ứng kịp thời của lực lượng CA có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn của trẻ.

“Phụ huynh cần lưu tâm trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân, biết cách ứng phó khi gặp nguy hiểm hoặc bị lạc; đồng thời kịp thời báo cho lực lượng CA khi phát hiện trẻ đi lạc cần giúp đỡ. Chúng tôi luôn xác định bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo đảm an toàn cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu” - Thiếu tá Đàm Minh Tuấn nói.