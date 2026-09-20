Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

* Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đội viên, thiếu niên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Báo Nhân Dân

* Chiều 20/9, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2026, với sự tham gia của 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Tại chương trình 200 suất quà đã được trao tận tay các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

*Không chờ doanh nghiệp đề xuất, không chạy theo số lượng, đó là cách các cấp ủy ở Nghệ An thực hiện khi phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp. Từ trực tiếp khảo sát, gặp gỡ, đối thoại đến linh hoạt tạo nguồn, đồng hành cùng doanh nghiệp, những cách làm từ cơ sở đang mở ra hướng phát triển tổ chức đảng thực chất, bền vững hơn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đức Châu và Chi ủy Công ty TNHH Wooin Vina khảo sát, nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng vào Đảng của người lao động. Ảnh: Mai Hoa

*Hoàn thành dự toán pháp lệnh chỉ sau 8 tháng, Nghệ An đang đứng trước cơ hội lần đầu đạt mốc 35.000 tỷ đồng thu ngân sách. Đằng sau con số tăng trưởng ấn tượng này là yêu cầu quan trọng hơn: Làm thế nào để nguồn thu tăng bền vững, dựa nhiều hơn vào sản xuất, kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay vì các khoản thu mang tính ngắn hạn.

Sản xuất tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Ảnh: Kim Hoa

* Bộ Y tế đề xuất Quỹ BHYT thanh toán mức tối đa cho một lần khám sức khỏe định kỳ đối với người trên 18 tuổi không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Khám sức khỏe cho người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: T.Thắng

*Sau trận mưa lớn gây ngập diện rộng tại khu vực đô thị Vinh, hàng loạt ô tô bị chết máy, ngập nước được đưa đến các gara để kiểm tra, sửa chữa. Nhiều cơ sở phải hoạt động hết công suất, xe xếp hàng dài chờ đến lượt, thậm chí một số gara không thể tiếp nhận thêm phương tiện.

Ô tô ngập nước được kéo về gara Hồng Minh AUTO trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Phú. (Ảnh chụp lúc 11 trưa 20/9) Ảnh: Văn Trường

* Mưa lớn khiến nước sông, suối, kênh mương dâng cao, dòng chảy mạnh, nhưng tại nhiều nơi ở Nghệ An, người dân vẫn xuống vùng ngập nước, đập tràn để đánh bắt cá. Thực tế, đã có người tử vong khi đi bắt cá mùa mưa lũ... Chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không xuống khu vực ngập sâu, đập tràn, hạ du hồ, đập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để đánh bắt cá, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Một số khu vực nước sâu sau mùa lũ ở Nghệ An người dân kích điện bắt cá, tiềm ẩn nguy hiểm. Ảnh: Văn Trường